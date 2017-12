Sport

Vasu: ”Ne luptăm să creștem bugetul la CS ”U”, dar avem nevoie de un sprijin și mai puternic”

de Robert Popa, 18 decembrie 2017, 22:43

Președintele CS ”U” Cluj a spus că toate secțiile clubului sunt într-o permanentă căutare de sponsori.

Clubul Sportiv Universitate Cluj are un bilanț impresionant la final de an. A luat 303 medalii în competițiile oficiale, dintre care 135 de aur. Din cei 465 de sportivi legitimați aici, 116 sunt componenți ai loturilor naționale. Nu în ultimul rând, fiecare secție are cel puțin un campion național și 8 dintre tehnicienii aflați la club sunt și antrenori la loturile naționale.

Conducerea clubului recunoaște, însă, că toate aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără sprijinul sponsorilor și al Consiliului Județean, respectiv Local.

"Bugetul de la CSM București este de 20 de ori mai mare decât cel de la "U" Cluj. Și atunci, este foarte greu pentru noi să ținem pasul cu aceste echipe. Ne luptăm. Zi de zi încercăm să creștem bugetul. Pot să vă spun că, față de 2009, bugetul clubului este de trei ori mai mare. An de an, el a crescut și ne dorim în continuare să crească.

Unii întreabă de ce nu ne alocă mai mulți bani Consiliul Județean sau Local. Eu sunt foarte bucuros de sprijinul pe care îl am de la aceste instituții, pentru că fără sprijinul lor ne-ar fi fost mult mai greu. Îmi doresc să fie un sprijin și mai consistent, tocmai pentru a fi și noi mai sus. Să ne batem în fiecare an pentru medalii", a declarat președintele CS "U", Ovidiu Vasu, în direct la Realitatea FM Cluj.

Vasu a recunoscut că toate secțiile clubului se află într-o permanentă căutare de sponsori.

"Avem în jur de 20-30 de societăți care sponsorizează diferite activități și secții la Clubul Sportiv Universitatea. Ele merg de la 500 și până la 2000 de euro pe lună. Nu sunt foarte mari. Activitatea de marketing și de atragere de sponsori este permanentă.

În acest scop s-au înființat asociațiile de pe lângă secții, pentru a da secțiilor posibilitatea de a atrage cât mai mulți sponsori. De exemplu, echipa de handbal fete are un număr de 10 sponsori, dar este necesar un sprijin și mai puternic. La fel și la alte secții. Dar trebuie timp și răbdare. Ne-am bucura să avem o finanțare mult mai serioasă de la autoritățile locale".

Pe lângă sponsori privați și sprijinul autorităților locale, secțiile clubului Universitatea Cluj primesc finanțare și din partea Ministerului Educației. Acestea nu sunt acordate, însă, după numărul de medalii câștigate pe an, ci în funcție de câți studenți sunt legitimați la club.

"Ne dorim să obținem și performanțe, dar să nu uităm că Ministerul Educației nu ne evaluează după numărul de medalii, ci după numărul de sportivi studenți. Deci finanțarea pe care o primim de acolo e pe cap de student. Dacă ar fi după număr de medalii, poate că am avea o finanțare foarte mare. Și așa, suntem clubul cu cel mai mare număr de studenți din țară. Din cei 400 de sportivi ai noștri, 160 sunt studenți și 110 sunt elevi. Deci, 66% din ei sunt studenți și elevi".

Despre situația secțiilor de handbal feminin și masculin, dar și a celei de volei feminin

Ovidiu Vasu a comentat și situația secției de handbal feminin, care dispune de cel mai mic buget din Liga Națională. O altă problemă cu care se confruntă formația pregătită de Alin Bondar este deficitul de jucătoare. "U" Cluj a terminat pe locul 13 turul de campionat, cu doar 5 puncte.

"Avem un buget foarte mic și, cu toate acestea, ne batem cu echipe foarte mari și încercăm să ne ținem aproape. Când ai un buget de 4-5 ori mai mic decât al altor echipe, este foarte greu. Împreună cu conducătorii secției am ajuns la concluzia că e mai bine să avem un lot numeric restrâns, decât să avem unul foarte mare și să nu le putem asigura remunerațiile.

Și atunci, s-a convenit că un lot de 12-14 jucătoare asigură necesarul. Am avut și ghinion că s-au accidentat niște sportive, ceea ce a făcut să nu ne putem prezenta la meciuri decât cu 12-13 jucătoare. Dar asta este motivația principală, să asigurăm salariile. Una este să asiguri un salariu pentru 14 jucătoare, alta este să asiguri pentru 18.

Dar avem un antrenor tânăr, o echipă tânără, se muncește serios și nu cred că vom retrograda. Echipa va fi pe locurile 8-9. Mai sunt încă foarte multe meciuri, vin o mulțime de echipe la noi acasă pe care le vom bate gen Slobozia, Galați și Slatina. Cu siguranță acele meciuri vor fi câștigate de noi și vom crește mult în clasament".

Echipa de handbal masculin s-a clasat pe locul 3 în Seria B a Diviziei A (echivalentul ligii secunde), cu 18 puncte după prima parte a sezonului. În vara lui 2016, handbaliștii clujeni și-au propus să revină în Liga Națională în maxim trei ani.

"E un lot foarte tânăr și foarte omogen. Joacă de doi ani în aceeași structură. Au crescut de la an la an, iar anul acesta joacă mult mai bine decât anul trecut. Vor termina pe locul 2 sau 3 în divizia a doua, se vor duce la baraj, iar acolo nu știm ce se va întâmpla. Obiectivul pentru anul acesta e să ajungă la baraj și abia pentru anul viitor în prima ligă. Și aici au venit oameni aproape de echipă și se încearcă o revigorare din punct de vedere financiar".

Unul din cele mai importante parteneriate încheiate de CS "U" Cluj este cel cu NTT Data, de la secția de volei feminin. La finalul sezonului trecut, voilebalistele clujene au revenit pe prima scenă.

"Este un parteneriat deosebit și chiar vreau să le mulțumesc celor de acolo. Se dorește obținerea unei performanțe deosebite, dar nu peste noapte. Anul acesta, obiectivul a fost să ne menținem în prima ligă și să luăm contact cu ea, lucru pe care l-am și realizat. Apreciez că vom termina campionatul pe locul 8".

Președintele CS "U" își dorește să poată oferi condiții mult mai bune sportivilor clujeni în 2018.

"Situația clubului s-a îmbunătățit an de an. Dacă în 2008, 2009, sportivii clubului nu primeau indemnizații, premieri sau alimentație de efort, acum toți sportivii primesc. Au o masă caldă pe zi. Pentru 2018, ne dorim să îmbunătățim confortul sportivilor, să putem asigura alimentație și echipament mai bun, dar și condiții de cantonamente. Și pentru 2018 aștept același număr de rezultate și medalii ca în 2017", a adăugat Vasu.