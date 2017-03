Sport

Veste bună pentru fanii CFR: "Aducem jucători și ne vom bate la titlu"

de Robert Popa, 15 martie 2017, 21:30

Antrenorul CFR-ului, Vasile Miriuță, vrea să se bată la campionat cu "feroviarii" din sezonul următor.





Vasile Miriuță vrea să se bată la campionat cu "feroviarii" din sezonul următor/ Foto: Robert Popa

Tehnicianul de 48 ani anunță că se simte foarte bine la Cluj și nu se gândește la o plecare din Gruia.

"Am o relație bună cu conducerea, suporterii și jucătorii. Am semnat prelungirea până pe 30 iunie 2018. Nu am discutat despre obiective, vedem la sfârșitul campionatului. Probabil, unul dintre primele 3 locuri. La anul va fi altceva! Sunt sigur că vom aduce jucători foarte buni și ne batem la campionat. Chiar dacă nu facem transferurile Stelei, poate vom aduce jucători mai buni ca ei, avem relații în Europa", a spus Vasile Miriuță, citat de Digisport.

CFR Cluj așteaptă cu sufletul la gură și ieșirea din insolvență, lucru care ar trebui să se întâmple pe 20 martie, atunci când se va judeca următorul termen din dosar. Vineri, de la ora 20:30, ardelenii vor da piept pe propriul teren cu Astra Giurgiu. Elevii lui Vasile Miriuță ocupă locul 6 în play-off, ultimul din această zonă, cu 22 puncte. Trupa lui Marius Șumudică este pe 3, cu un punct mai mult. În prima etapă din play-off, "feroviarii" au cedat cu 0-2 în deplasarea cu Steaua, în timp ce campioana en-titre a remizat, 0-0, cu CS Universitatea Craiova.

În urmă cu aproape două săptămâni, noul acționar al echipei, Marian Băgăcean, a virat aproximativ 5 milioane de euro în conturile clubului pentru plata datoriilor.

Conform gsp, suma respectivă ar fi venit de la Abris Lelbach, investitor neamț care deține acțiuni și la Werder Bremen. Președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, a respins însă această posibilitate. "Marian Băgăcean e investitorul echipei, el a băgat bani în conturi, se poate verifica acest lucru", spunea oficialul clujenilor la data respectivă, pentru ZIUA de CLUJ.

Mureșan a infirmat și o posibilă vizită la echipă a fostului patron, Arpad Paszkany, înaintea jocului cu Steaua, după cum susține actualdecj.ro. "Nu știu, nici nu am verificat. El (Paszkany - n. red.) și-a vândut acțiunile de la acest club. Erau acțiunile lui, le-a vândut", a explicat Iuliu Mureșan, miercuri, pentru site-ul nostru.