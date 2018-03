Sport

Victor Hexan, omul prin mâinile căruia a trecut "Generaţia de aur": "Dacă am fi într-o țară normală, ar exista doar un candidat, Ionuț Lupescu"

de Ionuţ Grindean, 28 februarie 2018, 10:57

Într-un interviu exclusiv pentru Ziua de Cluj, Victor Hexan, fostul maseur al Naționalei, dar și component al staff-ului lui Mircea Lucescu, a vorbit despre lupta de la Federație dintre Răzvan Burleanu şi Ionuţ Lupescu, despre cei mai profesionişti jucători, dar şi cele mai capricioase vedete cu care a lucrat şi despre întoarcerea "acasă", la "U" Cluj.

Victor Hexan alături de Mircea Lucescu, în perioada Șahtior (foto: arhiva personală)

Fost fotbalist la Gloria Șimleu Silvaniei, CFR Cluj, Sticla Arieșul Turda și Metalul Aiud, Hexan a început colaborarea cu "U" Cluj în urmă cu 25 de ani. De atunci au urmat experiențe la formații de nivel international, precum Șahtior Donețk și Zenit Sankt Petersburg, dar și la echipa națională a României. Deși a colaborat cu fotbaliști de recunoscuți la nivel internațional, s-a întors acasă să pună umărul la promovarea Universității în Liga 1.

Ați revenit în țară după mai mulți ani. Ce v-a făcut să vă întoarceți la "U"?

M-am întors datorită faptului că în urmă cu 25 de ani veneam la această echipă. Am simțit că la acel moment, echipa mi-a dat valoare, mi-a dat posibilitatea de a arăta ce pot. Veneam de la o formație de Liga 3, Metalul Aiud. Niciodată nu aș fi putut ajunge atât de departe de la Aiud. Trebuia să am o rampă și s-a ivit oportunitatea "U" Cluj. Din această cauză m-am întors după 25 de ani.

Credeți că e realizabil obiectivul clubului, de a fi, în 2019, în Liga 1?

Sincer, dacă nu credeam în acest obiectiv, nici nu acceptam să revin. Mi-a plăcut proiectul, îmi plac oamenii care se ocupă de fotbal, asta mă face să fiu convins că vom ajunge în Liga 1.

Ce credeți despre lupta de la Federație, dintre Ionuț Lupescu și Răzvan Burleanu?

Dacă am fi într-o țară normală, ar exista doar un candidat, Ionuț Lupescu. Ținând cont că suntem în România și noi avem tradițional obiceiul de a trăda, trădăm chiar oamenii buni. Asta mă face să cred că va fi o luptă grea, dar nici nu pot să îmi imaginez, nici în cele mai negre vise, că fotbalul românesc va rămâne în mâinile actualei conduceri. Avem o șansă unică cu Ionuț Lupescu, care vine de la cel mai înalt nivel să redreseze fotbalul. Acest om chiar vine cu inima deschisă și cu toată energia pentru a salva fotbalul.

Ați lucrat la echipe foarte bune din Europa. Care e secretul menținerii la cel mai înalt nivel?

În viață, mulți încearcă să păcălească munca. Eu nu pot spune așa ceva. Eu vă pot spune că munca titanică este cea care m-a ținut la acel nivel. Pentru că se știa că sunt român de-al lui Mircea Lucescu, eu a trebuit să fiu întotdeauna cel care muncea mai mult decât ceilalți. La antrenamentele lui nea Mircea eu făceam între 10.000 și 14.000 de pași, eram tot timpul în viteză.

Ce procent din munca dumneavoastră contează în performanța unui jucător?

Este evident că ceea ce fac eu contează enorm, nu v-aș putea spune un procent. Dar, fotbalistul simte și știe că dacă cel care se ocupă de refacere, de recuperare, este un profesionist și face munca din plăcere, va avea succes. El știe că eu, fizioterapeutul, fac toate eforturile ca el să fie la cel mai înalt nivel.

Hexan, alături de internaționalul belgian Axel Witsel, la Zenit Sankt Petersburg (foto: arhiva personală)

Vorbeați mai devreme de Mircea Lucescu. Cum credeți că a reușit să fie atât de longeviv?

Clar a reușit datorită muncii. Eu îi spuneam când eram la Șahtior: "Nea Mircea, hai să mergem acasă, că am îmbătrânit", iar dânsul îmi răspundea: "Fără muncă murim, Victore! Hai să mai muncim!". Iar nea Mircea, în privința muncii, lucrează 20 de ore. Și noaptea visează adversarii și schemele de joc.

Care e cel mai frumos meci la care ați luat parte?

Cel mai frumos meci este clar finala Cupei UEFA, din 2009 (câștigată de Șahtior Donețk, n. red.), când am și câștigat trofeul. La acel meci, am întâlnit o echipă germană (Werder Bremen, n. red.), care avea rezultate excelente în Bundesliga. Noi eram o echipă din Ucraina, clar mai slab cotată. Ei ne-au atacat, noi am reușit să marcăm, apoi eu au egalat, iar noi am reușit să câștigăm în prelungiri și a venit și trofeul. Rețin acel meci minut cu minut.

Care e cel mai bun jucător cu care ați lucrat la club? Dar la echipa națională?

Cel mai bun fotbalist cu care am lucrat este Dario Srna, la Șahtior Donețk. A fost un profesionist desăvârșit. Se pregătea incredibil, avea o gândire impresionantă, la el fotbalul era pe primul loc și apoi veneau toate celelalte. E un om care 14 ani a condus echipa Croației, care îi avea pe Modric, pe Mandzukic și pe mulți alții. Asta însemnă că avea personalitate, avea valoare, își impunea respectul prin joc. La echipa națională a României nu aș putea da un nume. I-am prins pe Adrian Ilie, Neluțu Sabău, pe Mutu, pe Chivu, fotbaliști de referință. Mi-ar fi greu să-l aleg pe unul dintre ei. Toți au fost foarte valoroși și s-au impus la echipele lor de club, erau respectați.

Victor Hexan, alături de Dario Srna la Șahtior Donețk (foto: arhiva personală)

Care este cel mai capricios fotbalist cu care ați lucrat de-a lungul carierei?

Luiz Adriano mi s-a părut foarte indolent, incredibil de indolent uneori. Dar, totuși, a marcat peste 100 de goluri la Șahtior. Avea momente când enerva pe toată lumea, mai puțin pe nea Mircea, care iubește foarte mult fotbaliștii și îi iartă întotdeauna.

Cu cine ați avut cea mai bună relație?

Clar a fost Dario Srna, la club. La echipa națională cea mai bună relație am avut-o cu Chivu, Marica, Raț, Pancu, Cătălin Munteanu. V-aș spune toată echipa, fiindcă eu am stat pe la toți fotbaliștii - mă sunau toți cu probleme medicale. Ei apelau la domnul doctor Pompiliu Popescu, cu care am avut o relație specială, iar dânsul mă recomanda. Acum 15-20 de ani, Chivu mă chema să îl ajut în perioada Ajax. Deoarece avea masă musculară mare, făcea contracturi des. Mă suna seara, dimineața la 5 eram la aeroport, iar la amiază, la Amsterdam.

Care credeți că e cauza performațelor slabe ale echipei naționale?

În primul rând, tinerii care pleacă în străinătate - în loc să tragă de ei, se mulțumesc cu situația în care se află. Ca dovadă, nu prea joacă niciunul, cu excepția lui Răzvan Marin. Mai demult, când exista regula fotbaliștilor extracomunitari în campionatele bune, românii trebuiau să fie cei mai buni, deoarece erau doar trei locuri pentru extracomunitari. Trebuia să tragă echipa după ei, nu doar să facă parte din lot. Am avut o listă lungă de jucători care au jucat la nivel înalt: Adrian Ilie, Chivu, Mutu, Marica, Raț, Contra, Lupescu, Dorinel Munteanu. Au fost printre cei mai buni din echipele lor. Trebuie schimbată doar un pic mentalitatea.

Victor Hexan, pe banca echipei naționale a României (foto: arhiva personală)

În viitorul apropiat echipele de club din România și echipa națională pot să revină la nivelul la care au fost?

Dacă Federația va fi condusă de Lupescu și de "Generația de aur", cu siguranță vom reveni. Dacă nu, ne vom băga într-o mocirlă și mai mare decăt cea în care ne aflăm.