NEWS ALERT Victorie dramatică pentru campioana României la Timișoara. Silvășan: ”Mi-a fost frică de acest meci”

de Robert Popa, 13 octombrie 2017, 22:25

Campioana României U-BT Cluj a învins-o cu 75-72 pe Timba Timișoara, vineri, în etapa a doua din Liga Națională.

Foto: Sandor Manases/u-bt.ro

Baschetbaliștii clujeni au întâmpinat dificultăți pe terenul bănățenilor, dar au bifat în cele din urmă a doua victorie stagională. Scorurile pe sferturi au fost 22-13, 16-19, 16-11 și 18-32.

Zeljko Sakic (19 puncte), Lasan Kromah și Giordan Watson (ambii cu câte 14 puncte) au fost cei mai buni marcatori ai campioanei. Din echipa gazdă s-au evidențiat John Florveus (24 puncte) și Branko Jereminov (14 puncte).

Antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, a recunoscut că a avut emoții înainte de jocul cu nou promovata Timba.

"Mi-a fost frică de acest meci, pentru că nu știam echipa din Timișoara, nu știam ce joacă. Vreau să îmi felicit echipa că a luptat, că a dat dovadă de caracter în ultimul sfert. În ultimele șapte minute, la timeout, adversarii aveau 12 puncte avans și atunci se pare că băieții mei au luat decizia să arate că sunt echipă bună și au reușit.

Ne-am apărat agresiv în aceste minute, am câștigat multe mingi, însă scopul nostru este să avem acea apărare tot meciul, asta era una dintre temele noastre, dar din păcate nu am reușit. Nu avem prea mult timp să ne plângem. Ne așteaptă un meci foarte greu în cupele europene, cu o echipă care chiar are jucători de top", a spus Silvășan pe site-ul clubului.

Următorul joc al ardelenilor este programat miercuri, 18 octombrie, cu Istanbul BBSK, în grupele Fiba Europe Cup. Partida va avea loc la Sala Sporturilor Horia Demian, începând cu ora 19:00.