Sport

Victorie pentru U-BT în sferturile Cupei României

de Ionuţ Grindean, 12 februarie 2018, 10:15

Clujenii au trecut de BCM U Argeș Pitești, scor 74-66, iar în semifinale vor juca împotriva formației BC Timișoara.

foto u-bt.ro

Publicitate

Primul sfert a început cu un joc confuz din partea ambelor echipe, iar primele puncte marcate din acțiune au venit în minutul 4. La jumătatea sfertului, "U" se afla în avantaj, dar spre final piteștenii au preluat, la rândul lor, conducerea jocului. Cinci puncte reușite de Lapornik au asigurat un prim sfert victorios pentru clujeni, scor 20-16.

Lapornik a continuat jocul bun, dar în minutul 15 argeșenii au reușit egalarea. "Studenții" au aplicat un joc defensiv agresiv și au surprins adversarul. Astfel, echipa piteșteană a pierdut 13 mingi în prima parte a jocului. La pauză, tabela indica 39-30 pentru "U".

Al treilea sfert a continuat ca și precedentul. Jucătorii lui BCM U nu au putut să desfacă apărarea clujeană și Mihai Silvășan a profitat de avantajul echipei sale pentru a-și odihni cât mai mult titularii. La final de sfert scorul era 57-47.

În ultima parte a partidei "studenții" au practicat același joc conservator. Lapornik a continuat recitalul și și-a pus în valoare colegii, în special pivoții echipei. Astfel, clujenii s-au impus într-un joc pe care l-au controlat în totalitate, scor 74-66.

Din echipa clujeană s-au remarcat Lapornik (17 puncte, 7 pase decisive), Drungilas (13 puncte, 3 recuperări) și Barro (9 puncte, 12 recuperări), iar de la argeșeni Agafonov (19 puncte, 12 recuperări) și Russell (14 puncte, 3 pase decisive).

La final, Miha Lapornik, MVP-ul partidei, a lăudat jocul colectiv al echipei și implicarea colegilor săi. "Am jucat un meci bun, ca o echipă, ne-am ajutat unii pe alții, am avut o apărare bună și am înscris câteva mingi ușoare în prima parte. Cred că este cel mai bun meci de când am venit eu la echipă, am avut un joc cu adevărat colectiv, toată lumea a înscris, am pasat mingea, cred că exact așa vin victoriile și trofeele. Mâine, însă, este un joc nou, trebuie să ne odihnim și să jucăm la fel mâine, să câștigăm și să mergem în finală", a spus internaționalul sloven.

Meciul din semifinale, cu BC Timișoara, va avea loc în 12 februarie, ora 20. Partida va fi transmisă de Digisport.