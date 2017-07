Sport

VIDEO: ”U” Cluj celebrează 52 ani de la câștigarea Cupei României: ”A fost o seară magică”

de Robert Popa, 11 iulie 2017, 15:09

Marți, 11 iulie 2017, se împlinesc 52 ani de când Universitatea Cluj a cucerit Cupa României. Regretatul Mircea Luca, fostă glorie a ”studenților”, a povestit finala cu Argeșul lui Nicolae Dobrin în cartea ”Șepcile roșii”, scrisă de Ioan Chirilă. Președintele de onoare al clubului, Remus Câmpeanu, rememorează și el câștigarea singurului trofeu din istoria echipei.

Publicitate

Clujenii au ajuns în ultimul act printr-un joc al hazardului. Ei au remizat în semifinală cu Progresul București (2-2), dar regulamentul de la acea vreme dădea câștig de cauză formației mai tinere. "Știința" (denumirea din acea perioadă a Universității Cluj) avea o medie de vârstă de 26 de ani, iar Progresul una de 27 de ani, astfel că ardelenii au luat calea Bucureștiului. În tribune, aproximativ 30.000 de spectatori, majoritatea fani clujeni ai Științei, sprijiniți de simpatizanți din capitală. Povestește regretatul Mircea Luca, fosta glorie a "alb-negrilor", în cartea "Șepcile roșii", semnată de Ioan Chirilă.

"A început finala. Am simțit din primele minute că suntem mai buni. Mingile noastre păreau proiectile pe lângă "bolțile" piteștenilor. În numai câteva minute mi-am dat seama că a venit, în sfârșit, și ziua noastră. Eram calm. Fumam în liniște. Și iată că vine golul. Remus Câmpeanu interceptează o minge, avansează și, de la vreo 30 de metri, șutează formidabil: 1-0. Până la sfârșitul reprizei, Dobrin a încercat câteva intrări, dar s-a izbit de mânia lui Vasile și de jocul foarte calculat al lui Neșu, mereu dublat de Traian Georgescu. În atac, Ivansuc era într-una din zilele sale mari. După pauză, a venit acea lovitură formidabilă a lui Zoli, care a decis partida. Golul piteștenilor a fost, într-adevăr, doar un gol de onoare. Nici o clipă nu am avut impresia că putem pierde. Am meritat victoria (...).

Apoi au venit minutele și orele cele mai frumoase. Ne-au luat cu asalt fotoreporterii. Niciodată nu am văzut atât de mulți. Scânteiau blitz-urile. Eram împins și eu de către fotoreporterii mai bătrâni să mă alătur băieților. Și ce frumoasă era iarba stadionului "Republicii" la lumina unui singur reflector (...).

Am ieșit din vestiar către miezul nopții. Ne-au întâmpinat flăcările studenților. Am avut o clipă impresia că suntem în Verona medievală. Am intrat cu mare greutate în autobuz. Prin ferestrele deschise zburau buchetele de flori. O fată s-a înălțat pe vârfuri și mi-a întins o garoafă. Apoi, ca la o comandă, toți cei de jos au început să cânte "Gaudeamus" (...)".

Președintele de onoare al Universității Cluj, Remus Câmpeanu, a dat și el timpul înapoi.

"A fost o seară magică. Nu-mi vine să cred cum a zburat timpul, cum au trecut 52 de ani. Ne-am trezit în finală și ne-am propus să facem un meci mare, dar nici prin cap nu ne-a trecut că vom câștiga trofeul. Jucam fotbal din plăcere, pentru publicul care ne încuraja necondiționat. Pe moment, nu am realizat ce performanță reușisem, însă am scris o pagină frumoasă în istoria clubului nostru. Am fost un grup unit sub semnul respectului, o mare familie", a rememorat Câmpeanu pe fcuniversitateacluj.ro.

Exceptând sezonul 1964-1965, când a câștigat trofeul, Universitatea Cluj a fost de alte patru ori finalista Cupei României, în edițiile 1933-1934, 1941-1942, 1948-1949 și 2014-2015. Ultima participare a fost o mostră de devotament alb-negru, peste 5.000 de fani ai "Șepcilor roșii" fiind alături de "studenți" pe Arena Națională, într-un meci fără istoric, câștigat de Steaua București cu 3-0.

11 IULIE 1965, FINALA CUPEI ROMÂNIEI

ȘTIINȚA CLUJ - DINAMO PITEȘTI 2-1 (1-0)

Au marcat: R. Câmpeanu (11), Ivansuc (55) / Țurcan (65)

Știința Cluj: Moguț - Marcu, Georgescu, Grăjdeanu, Câmpeanu - Al. Vasile, Neșu - Szabo, Ivansuc, Adam, Suciu. Antrenor: Andrei Sepsi

Dinamo Pitești: Niculescu - Radu, Stoenescu, Stelian, Badea - Târcovnicu, Dobrin - Ionescu, Țurcan, Nagy, David. Antrenor: Vintilă Mărdărescu

Stadion: "Republicii" (București)

Spectatori: 30.000

sursa video: ucluj.ro