Viitorul sună bine. 35 jucători, prezenți la trialul organizat de ”U” | FOTO

de Robert Popa, 14 iulie 2017, 15:43

35 fotbaliști au participat, vineri, în Parcul Sportiv ”Iuliu Hațieganu”, la un trial ținut de Universitatea Cluj.

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Rareș Pop, unul dintre cei 35 fotbaliști prezenți la trial/ Foto: Robert Popa









La acțiunea de selecție au participat jucători născuți în anii 2001 și 2002, din diferite zone ale țării, printre care Sibiu, București, Alba, Satu Mare, Câmpia Turzii și alte județe învecinate Clujului. Pe parcursul a patru ore, tinerii fotbaliști au fost testați fizic, iar apoi au disputat două meciuri a câte 40 minute fiecare.

Jucătorii au fost urmăriți de pe margine de Ioan Ovidiu Sabău (manager sportiv "U" Cluj), Mircea Cojocaru (șef la centrul de copii și juniori al clubului), Călin Sălăgean (antrenor la centrul de copii și juniori), Septimiu Ormenișan (antrenor la UBB), Marius Popescu (antrenor la echipa de seniori a Universității) și Cosmin Irimieș (vicepreședintele echipei).

Este al doilea trial ținut de "Șepcile roșii în acest an după cel organizat pe 9 mai, în aceeași locație.

"Ne-am propus să continuăm selecția și să dovedim că ne ținem de acești pași. Cei asupra cărora ne vom opri vor fi anunțați și vom încerca să-i cooptăm în cadrul grupelor noastre de copii și juniori. Deocamdată nu putem spune cam câți jucători vor fi selectați, dar sunt copii buni și asta e cel mai important", a declarat Călin Sălăgean pentru ZIUA de CLUJ.

Portarul Rareș Pop (15 ani) este unul dintre cei 35 fotbaliștri care au participat la trialul de vineri. Are același nume ca și goalkeeperul de la echipa mare a "Șepcilor roșii", dar fără să existe vreo legătură de rudenie între ei. A participat și la trialul din 9 mai, iar acum și-a încercat pentru a doua oară norocul. Este originar din Satu Mare și speră ca de această dată să fie printre cei selectați.

"Trialul a fost puțin mai solicitant, având în vedere că am avut și probele fizice. Au venit jucători mult mai talentați de data aceasta. Am avut parte de un joc mult mai dificil, probabil și din pricina căldurii. Per total, a fost o acțiune reușită.

Sper să urmeze o perioadă bună pentru mine. Îmi doresc să semnez cu Universitatea, ar fi primul meu pas spre fotbalul mare, dar depinde și de dânșii. Cred că am avut o evoluție acceptabilă, dar se putea și mai bine. Eu vin de la Olimpia Satu Mare, din divizia B, și am venit aici ca să-mi încerc norocul. Am început fotbalul la 5 ani, la Someșul Satu Mare.

Anul acesta voi împlini 16 ani. Trebuie să-i mulțumesc bunicului meu, care s-a ocupat de fotbal și m-a îndrumat, familiei, părinților. Îmi doresc foarte mult să ajung în Liga 1. Ca idol, îl am pe Cristi Bălgrădean. Chiar dacă nu trece printr-o perioadă prea bună, e un portar foarte talentat", a spus tânărul portar.

Luni, 17 iulie, de la ora 17:00, în Parcul Sportiv "Iuliu Hațieganu", echipa mare a Universității Cluj se va reuni pentru pregătirea noului sezon. Pe 9 august este programat primul meci oficial, în Cupa României, contra Unirii Dej, iar în 26 august va avea loc prima etapă din Liga a III-a.