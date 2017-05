Sport

Viitorul sună bine. 50 jucători, prezenți la trialul organizat de ”U”

de Robert Popa, 09 mai 2017, 17:15

50 fotbaliști au participat, marți, în Parcul Sportiv ”Iuliu Hațieganu”, la un trial organizat de Universitatea Cluj.

Sub ochii staff-ului tehnic format din Ioan Ovidiu Sabău (manager sportiv "U" Cluj), Mircea Cojocaru (șef la centrul de copii și juniori al clubului), Marius Popescu (antrenor principal), Zsolt Szilagyi (antrenor secund), Călin Sălăgean (antrenor la centrul de copii și juniori) și Septimiu Ormenișan (antrenor la UBB), tinerii fotbaliști au încercat să se facă remarcați.

”Dacă reușeti să găsești 3-4 jucători buni, e ok”

Pe parcursul a două ore, s-au disputat trei meciuri a câte 40 minute fiecare. La final, 4 jucători au fost opriți de "U" pentru a fi urmăriți în continuare.

"Copii buni am văzut, au fost în jur de 50. Am văzut ceva copii interesanți, dar vreo 3-4 sunt buni și dacă reușești să te oprești la acest număr e ok. E vorba de mijlocași, atacanți și fundași", a declarat Călin Sălăgean pentru Ziua de CLUJ.

La acțiunea de selecție s-au adunat jucători născuți în 2000 (U17), 2001 (U16) și 2002 (U15), din județele învecinate Clujului, dar și din Câmpia Turzii sau Gherla.

"Vom repeta acest trial în fiecare lună sau ori de câte ori se va putea. Îl vom organiza în măsura în care pot copiii să vină și asta va fi continuitatea. Vom vedea cât putem să îmbunătățim centrul de copii și juniori, copii sunt peste tot. Copiii (care au venit la acest trial - n. red.) provin din județele învecinate Clujului, din Satu Mare, Bistrița, Zalău, dar și din județul Cluj, de la Câmpia Turzii și Gherla. Vom încerca să aducem jucători și de la Alba Iulia", a explicat Sălăgean.

”Am rămas cu o impresie foarte bună”

Iulian Eckstein are 17 ani, poate evolua pe posturile de mijlocaș stânga și fundaș stânga, și este unul dintre cei 50 fotbaliști care au participat la trial.

"Am rămas cu o impresie foarte bună după acest trial, mă bucur că am venit aici. Dacă nu o să fiu ales, o să știu că voi avea mai mult de muncit și pe viitor o să vin înapoi. Am început fotbalul la 13 ani, la FC Olimpia Satu Mare, iar jucătorul meu favorit e Cristiano Ronaldo".

”Sunt bucuros că au venit copiii la selecție”

La trialul de marți au mai fost prezenți Radu Constantea (președintele lui "U" Cluj), Cosmin Irimieș (vicepreședintele echipei) și jucătorii Alex Păcurar, Gabriel Giurgiu și Dorin Goga.

"Sunt bucuros că au venit copiii la selecție. Din păcate, nu am reușit să vedem ceva excepțional, dar sunt copii cu potențial", a spus antrenorul echipei de fotbal UBB, Septimiu Ormenișan.