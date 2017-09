Sport

Voleibaliștii clujeni au revenit pe prima scenă

de Robert Popa, 12 septembrie 2017, 15:04

Echipa de volei masculin ”U” Cluj va evolua din nou în prima ligă, în urma retragerii Științei Bacău.

Foto: Ștefan Martinescu/ u-cluj.ro

Ardelenii au primit o invitație din partea Federației pentru a ocupa locul rămas vacant.

”Mă bucur foarte mult că am fost invitați de Federația Română de Volei să facem parte din nou din DIVIZIA A1. Am analizat bine această posibilitate și am decis să ne luptăm din nou cu cele mai bune echipe din România. Avem în acest moment un proiect frumos și ne uităm cu încredere la viitor. Haide U!!!", a declarat managerul lui "U" Cluj, Bogdan Ungureanu, pe site-ul clubului.

Primul meci al "studenților" este programat pe 30 septembrie, Cluj, în compania celor de la CS Unirea Dej. Întâlnirea va conta pentru prima fază a Cupei României.

În prima etapă a Diviziei A1, din 7 octombrie, "U" Cluj va juca tot pe teren propriu, împotriva lui CSU UV Timișoara.