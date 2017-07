Sport

Wimbledon | Simona Halep-Johanna Konta, 7-6 (2), 6-7 (5), 4-6. Halep pierde al doilea meci jucat cu numărul unu mondial pe masă

de mediafax, 11 iulie 2017, 20:55

Cele mai importante momente din meciul istoric al Simonei Halep cu Johanna Konta:

Publicitate

KO by KONTA. Simona Halep pierde al doilea meci pentru numărul unu mondial. 6-4 în decisiv pentru britanică.

20:51 Simona Halep rămâne în meci cu un nou game alb de serviciu. Examenul urmează. O singură şansă pentru re-break. Konta va servi la 5-4.

20:50 Halep, la un game de eliminare. Konta vine cu toată viteza spre fileu şi câştigă punct după punct. Un game alb de serviciu o duce la 5-3.

20:45 Simona revine cu game alb pe serviciu. Konta va servi la 4-3, A jucat 102 puncte cu prima minge în acest meci. A câştigat 72.

20:40 Cu peste 70% procentajul primului serviciu, Konta pare că a pus în final stăpânire pe meci: se desprinde fulgerător la serviciu, 40-0, însă Halep dă semnalul revenirii cu un rever câştigător. Mai face un pucnt curajos, dar britanica supravieţuieşte.4-2 pentru Konta,

20:35 BREAK KONTA. Britanica atacă îndrăzneţ pe dreapta Simonei şi smulge două erori la 15-15. Nu are nevoie decât de una, pentru a-i face un duş rece Simonei: primul break al decisivului îi revine! 3-2 pentru Konta. Românca are doar 7 erori neforţate în tot meciul dar este într-o postură ingrată în acest moment.

20:30 Konta are curaj mai mult, Konta are iniţiativa. Asta e clar: 42 de lovituri câştigătoare la 22 în 2 ore şi 15 minute de joc. Dar Simona are de partea ei calmul. Unul evident. Terenul Central este un teatru al viselor, o scenă perfectă pentru Simona şi Johanna. 20:25 Este o nebunie curată să ţii socoteala tuturor ocaziilor ratate de fiecare jucătoare: vedem o defensivă de cinci stele din partea Simonei, care îi aduce minge de break, o revenire inspirată a Johannei, o doză de şansă cu fileul pentru britanică, o scurtă ratată de puţin, voleuri. În concluzie, este 1-1. Simona a ratat o minge de break. Dar mai apoi, Simona are game uşor de serviciu, pentru 2-1.

20:15 Konta a zbughit-o la vestiare după victoria din setul doi şi întârzie revenirea în arenă. Halep va avea avantajul de a servi prima în decisivul pentru numărul unu mondial. Deschide ferm, cu două prime puncte câştigate şi apoi game încheiat la 30.

20:10 Mats Wilander mizează mai departe pe Simona Halep, în decisiv, cea care a fost la două puncte de victorie, la set şi 5-4 în tiebreak: "Konta a fost mai agresivă - prea agresivă pe alocuri, a egalat, dar Simona are, consider, în continuare, prima şansă. este un meci de nivel foarte bun", spune expertul Eurosport.

KONTA forţează decisivul. Egalitate la tiebreak-uri, egalitate la seturi.

Simona ratează primul rever, dar se instalează la conducere, 2-1, după alte două servicii uriaşe. Vine retur uriaş al Simonei, iar Konta nu are replică: primul mini-break al Simonei, pentru 3-1. Konta vine la fileu şi îşi recuperează punctul cedat pe serviciu, cu un voleu în lung de linie decisiv. Winner-ul 32 pentru Konta. halep ia o decizie uriaşă la 3-3: cere întreruperea punctului imediat după returul britanicei: Ochiul de Şoim confirmă un ou milimetric. Simona e din nou la conducere, 4-3.

5-4 pentru Simona, cu un nou mini-break. Dar Konta reuşeşte returul şi forşează egalitatea, la 5. Konta o împinge în defensivă, rămâne calmă şi are minge de set, la 6-5. Şi are din nou curaj şi are setul doi, câştigat 7-5.

19:58 TIBREAK! Simona deschide game-ul de serviciu cu două prime serve perfecte, apoi forehandul în lung de linie este un răspuns pe măsură pentru returul cros decis al britanicei. Simona egalează la 6-6, cu un serviciu bun, iar publicul erupe. Simona este la 7 puncte de numărul unu mondial.

19:55 Presiunea înapoi pe Simona, care va servi pentru a forţa un al doilea tiebreak în partidă. Konta şi-a câştigat serviciul la 15.

19:50 Game de infarct, dar Halep rezistă şi face 5-5. Simona deschide cu rever la indigo game-ul zece, în lung de linie. Face rapid 30-0, apoi ne dă emoţii când ratează primul serviciu. Doar pentru o clipă, pentru serva pe centru este letală, iar Konta trimite returul mult afară. 40-15 şi Simo ratează în primă fază închiderea game-ului, cu un passant prea larg. Konta mai prinde un retur diabolic, care o pune în încurcătură pe Simmona. Românca mai risipeşte un avantaj, este aproape de dublă greşeală, dar fileul are milă de serviciul doi şi îl lasă în terenul corect. Simona are o nouă minge de 5-5 după o minge trimisă în fileu de Konta, iar voleul următor al britanicei este milimetric out. Şi Siomona scapă de încă un game şi respiră adânc, la fel ca şi fanii ei.

19:45 Konta trimite un rever de lung de linie dureros de bun la 30-30, care smulge multe oftaturi în tabăra Simonei. Şi Konta face 5-4 în setul doi. Simona va servi pentru a prelungi manşa.

19:40 Simona salvează două mingi de break cu servicii consecutive la nivelul celor trimise de Konta: primul în exterior, al doilea - spre teu. Şi vine eroarea neforţată din partea Johannei, pentru minge de game Halep. Însă... returul letal care nu a venit la minge de break vine acum, în lung de linie, decisiv, pentru Konta, care revine la egalitate. Simona nu găseşte primul serviciu, însă mingea a doua o încurcă suficient de mult pe britanică. După un nou serviciu ferm, se face 4-4. 34 de minute de joc în setul doi.

19:32 Simona pierde cel mai spectaculos punct al game-ului şase din setul doi, dar egalează la game-uri, 3-3.

19:25 Încă un schimb de teren încheiat 1-1. Simona egalează la 2-2 în setul secund, cu un prim joc câştigat de ea la zero pe propriul serviciu, Konta pare că este pe cale să imite perfomanţa româncei, însă o dublă greşeală îi strică logica, sau poate karma. Beneficiind de alte două greşeli neforţate, Simona întrevede pentru o fracţiune de secundă o oportunitate, la 40-40. Dar serviciul britanicei redevine o armă la momentul oportun, iar un forehand câştigător, al 21-lea winner al meciului pentru Johanna, duce scorul la 3-2 pentru numărul 7 mondial.

19:20 Johanna Konta păstrează avantajul de a fi servit prima în acest set secund pentru încă o tură. 2-1. Dar, deşi are procentaj uriaş la prima minge (83% puncte jucate cu serviciul întâi), 18 lovituri câştigătoare faţă de 18 erori neforţate, Konta este ţinută sub control de o Simona Halep care negociază perfect contextul, miza şi jocu

19:17 Constanţa este singura care îi lipseşte Johanei Konta, în acest moment. Iar Simona Halep salvează două mingi de break şi egalează scorul, 1-1, în setul doi.

19:12 Konta acuză şocul pierderii setului inaugural în primele două puncte ale manşei secunde, însă revine şi, cu patru puncte consecutive, pune 1-0 pe tabelă.

19:05 SIMONA HALEP câştigă primul set la tiebreak, 7-2 şi este la un set de istorie.

Simona câştigă primul mini-break al tiebreak-ului la finalul unui raliu superb, încheiat cu un rever în cros care trece printr-un culoar îngust de tot şi prinde la limită tuşa. Este nevoie de reluarea Ochiului de Şoim pentru a valida mingea Simonei. Halep face 3-1, profitând de frustrarea britannicei, însă îi oferă o mână de ajutor uriaşă adversarei, cu o dublă greşeală la 3-1 care anulează mini-break-ul câştigat atât de frumos. Konta însă rămâne neinspirată şi ratează voleul următor, oferindu-i un Simonei 4-2 la schimbul de terenuri. Britanica nu mai pune nici primul serviciu în teren, nu mai are nici precizie, iar Simona câştigă al doilea punct consecutiv pe retur. De aici, deznodământul este logic: 7-2 pentru jucătoarea care un picior în semmifinale şi o mână pe numărul unu mondial. 19:00 TIEBREAK! Konta face 30-15 pe serviciu cu un voleu-stop de inclus în selecţia de lovituri a zilei şi îşi oferă o minge de tiebreak cu un nou prim serviciu uriaş. Simona nu poate profita de unul dintre puţinele servicii doi, iar manşa se decide la tiebreak.

18:55 Simona Halep este extrem de calmă şi face 6-5. Se ia la întrecere până şi la calitatea serviciului cu Johanna Konta, iar după ce la 30-30 britanica ratează un retur important, închide game-ul cu un voleu-drive bine calculat şi foarte sigur. konta va servi pentru tiebreak.

18:52 Jo Konta egalează la 5-5, după o nouă prestaţie excelentă la serviciu.

18:48 Simona opreşte la timp revenirea britanicei: câştigă pe serviciu, după trei game-uri la rând pentru Johanna şi este din nou în faţă pe tabelă, la 5-4. Primul as al meciului o ajută pe Simona în acest game.

18:45 Konta egalează pe tabelă, 4-4. Primul serviciu este uriaş pentru britanică: Johanna revine cu patru puncte consecutive de la 0-30 şi pune presiune pe Simona, care a condus cu 3-0.

18:42 Re-break Konta. Simona Halep nu mai rezistă şi cedează avantajul luat în start de meci la capătul celui de-al treilea game de serviciu consecutiv în care a înfruntat minge de break. Britanica i-a dat lovitura de graţie cu un rever câştigător, pentru un break alb. Rămâne totuşi în faţă pe tabelă, la 4-3.

18:40 Returul Simonei Halep este impresionant. Cu toate acestea, Konta reuşeşte să îşi facă această tură de serviciu şi duce scorul la 4-2. Pe cât de bine returnează Simona prima minge a Johannei, pe atât de zgomotoasă este românca în raliuri. Îi face concurenţă Azarenkăi.

18:35 Simona rezistă. 4-1. Românca mai câştigă un game pe serviciu după ce a salvat minge de break. De data asta, a avut noroc pe mingea a doua, pentru că Johanna Konta a vrut prea mult de la retur.

18:30 Johanna Konta îşi trece numele pe tabelă după 16 minute de joc. Este un game câştigat pe serviciu, pentru 1-3.

18:25 BREAK CONFIRMAT. Simona are iniţiativa, trimite al patrulea winner al meciului - un smash din preajma plasei, finalizează spectaculos şi cu voleul, dar greşeşte într-un schimb prelungit, oferindu-i minge de break britanicei. Publicul nu apucă să celebreze, însă. Revenirea româncei este promptă, bazată pe un serviciu performant. Primul test a fost trecut, iar Simona ia loc pe bancă liniştită, cu un 3-0 important, după 11 minute.

18:20 Start de vis pentru Simona: pune 2-0 pe tabelă după cinci minute, câştigându-şi break-ul cu un retur superb în cros, de pe rever.

18:15 Simona Halep deschide cu serviciul meciul pentru numărul unu mondial. primele două puncte ale meciului sunt închise cu lovituri câştigătoare: Simona îl ia pe primul, cu forehandul, Johanna - pe al doilea, cu reverul. Deşi Konta returnează apăsat, Halep îşi câştigă lansarea fără emoţii, la 30.

17:55 "Queen Vee" va juca a zecea semifinală a carierei la Wimbledon. Americanca, cvintuplă campioană la All England Club, a trecut cu 6-3, 7-5 de campioana de la Roland Garros, Jelena Ostapenko, în 74 de minute de joc şi îşi aşteaptă adversara de pe tabloul de patru la capătul meciului care urmează pe Central, Halep - Konta.