10 beneficii miraculoase ale uleiului de peşte

de Ziua de Cluj, 28 august 2017, 10:19

Studiile efectuate de-a lungul timpului au demonstrat ca uleiul de peste dezvolta un organism viguros, rezistent la boli si o minte sanatoasa.

1. Ajuta la stabilizarea batailor inimii. Iata de ce este un aliat important in tratarea aritmiei.



2. Reduce nivelul colesterolului si al trigliceridelor.



3. Previne ateroscleroza si infarctul prin faptul ca inhiba acumularea depunerilor de grasime.



4. Scade presiunea si reduce vascozitatea sangelui, devenind un remediu eficient in prevenirea si tratamentul hipertensiunii.



5. Reduce inflamatiile. Uleiul de peste are proprietati antiinflamatorii, astfel ca este foarte eficace in reducerea inflamatiilor din tesuturi si sange. Un consum regulat de ulei depeste este de mare ajutor persoanelor care sufera de boli cronice inflamatorii. De asemenea, uleiul de peste este recomandat pacientilor care sufera de boala Crohn



6. Trateaza reumatismul. Un spital din Australia a demonstrat ca persoanele care consuma cantitati mari de ulei de peste s-au bucurat de rezultate mai bune in tratamentul reumatismului.



7. Combate depresia si anxietatea. Datorita prezentei acizilor grasi omega 3, uleiul de peste este bun pentru atenuarea depresiei, a anxietatii, a agitatiei, a oboselii mintale, a stresului si a altor tulburari nervoase. Cercetatorii de la Scoala de Medicina Case Western Reserve University din Cleveland, Ohio, sustin ca uleiul de peste poate imbunatati considerabil starea de spirit.



8. Intarzie evolutia degenerescentei maculare, o afectiune care distruge vederea centrala, Acizii grasi Omega 3 care se gasesc din abundenta in specii de peste precum macroul sau somonul, incetinesc si chiar stopeaza evolutia problemelor de vedere care apar la batranete. Statisticile arata ca numarul cazurilor de degenerescenta maculara legata de varsta este cu 25 % mai mare in randul persoanelor care nu urmeaza un regim alimentar bogat in acizi grasi de tipul Omega 3.



9. Fortifica sistemul imunitar. S-a dovedit faptul ca un consum regulat de ulei de peste intareste considerabil sistemul imunitar, permitand organismului sa reziste in fata racelilor si chiar a gripelor. Totodata, acizii omega 3 prezenti in uleiul de peste sunt utilizati in tratarea pacientilor care sufera de lupus - boala recunoscuta pentru faptul ca ataca sistemul imunitar. Uleiul de peste ajuta la reducerea durerii ai a inflamatiilor, a eruptiilor cutanate si a oboselii si creste rezistenta organismului in fata virusurilor.



10. Incetineste procesul de imbatranire prin efectul de distrugere al radicalilor liberi.