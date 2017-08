Utile

5 motive pentru a manca mai des corcoduşe

de Ziua de Cluj, 18 august 2017, 11:15

Corcodusele au niste proprietati exceptionale chiar daca le consideram niste fructe banale.

1. Bogate in vitamine

"Corcodusele sunt, intr-adevar, fructe bogate in vitamine si minerale. Contin 90% apa, dar sunt foarte bogate in vitamine din grupa B, dar si in vitaminele C si A.100 de grame de corcoduse contin 3,7 mg de vitamina C. Contin minerale precum fier, magneziu, calciu, potasiu, fosfor", sustine dr. Radu Bulumac.

2. Stimuleaza apetitul, previn anemia

Nu doar fructele coapte au beneficii pentru organism, ci si cele necoapte, acre. Acestea sunt recomandate copiilor care nu au pofta de mancare. "Stimuleaza apetitul si cresc pofta de mancare. Sunt, de asemenea, recomandate in tratarea si prevenirea anemiilor, a starilor de oboseala", spune medicul.

3. Sursa de magneziu si fosfor

Corcodusele coapte contin magneziu si fosfor, minerale cu rol important in sanatatea oaselor si combaterea stresului. 100 de grame de corcoduse contin, potrivit specialistilor, 7 mg de magneziu si 16 mg de fosfor. Consumul regulat de corcoduse in sezonul cald ajuta la imbunatatirea functiilor cognitive. Cele doua minerale, magneziu si fosfor, stimuleaza memoria si functiile sistemului nervos.

4. Stimuleaza concetrarea

De asemenea, corcodusele cresc puterea de concentrare si ajuta la mentinerea unui tonus general bun.

5. Ajuta inima

Corcodusele galbene sunt bogate in beta-caroten, in vreme ce fructele de culoare rosie sunt bogate in licopen. Acesti antioxidanti cu efect benefic asupra organismului fac ca aceste fructe sa devina aliati de nadejde in lupta cu anumite afectiuni. Beta-carotenul din corcoduse ajuta la prevenirea bolilor cardio-vasculare, reduce presiunea arteriala si diminuneaza colesterolul "rau".