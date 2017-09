Utile

Agroturismul – o afacere profitabilă

de Ziua de Cluj, 06 septembrie 2017, 11:22

În zonele rurale s-au deschis numeroase forme de cazare în regim hotelier, și în continuare tinerii intreprinzători manifestă un interes deosebit pentru realizarea unor afaceri, pentru punerea în aplicare a unor proiecte avantajoase.

Agroturismul se manifestă mai ales în zonele rurale montane apreciate de călătorii din țară și din străinătate, dar și în regiunile din apropierea mănăstirilor, în locuri unde se țin târguri impresionante unde negustorii vin pentru a-și vinde mărfurile. Astfel s-au construit numeroase:

pensiuni

restaurante

hoteluri

moteluri

vile

cabane turistice

hoteluri-apartament

campinguri

popasuri turistice

garsoniere și apartamente de închiriat

sate de vacanță

Fiecare în parte are obligatoriu un serviciu de recepție care stă la dispoziția turiștilor și care se ocupă de rezervarea și închirierea camerelor, de prezentarea serviciilor suplimentare, de depozitarea temporară a bagajelor, realizarea operațiunilor de curierat și trimitere a comisioanelor, de toate activitățile administrative sau de alt tip, necesare.

Aceste forme de cazare pot avea și spații speciale, funcționale care sunt apreciate de turiști: parcare auto, bar de zi, piscină, sală de gimnastică, saună, sală de jocuri, teren de tenis și alte terenuri de sport, sală de conferințe, coafură și frizerie, birou de schimb valutar, salon cosmetic, room-service, TV în cameră, balcon sau terasă, și multe altele specifice unor hoteluri de lux. De asemenea, în jurul unui hotel sau al unei pensiuni trebuie să fie mult spațiu verde, căi de acces, toate zonele să fie bine întreținute, amenajate cu flori, iar dacă există și alte anexe să fie în stare bună.

Pentru ele sunt necesare o serie de echipamente și utilaje, materiale și ustensile, care servesc pentru menținerea curățeniei și igienei fiecărui spațiu în parte. Se folosesc cărucioare, sisteme de rafturi pentru depozitare pentru dezinfectanți, detergenți, deodorizante, materiale de lustruit, lavete, bureți, perii, mopuri, dar și mașini de curățat mochetele sau pardoseala, aspiratoare, cărucioare de diferite tipuri pentru transportul lenjeriei sau pentru obiectele de curățenie. Rafturile servesc la o bună organizare și utilizare eficientă a spațiului și în birouri sau la recepție, pe ele se pot ține tot felul de materiale de birou, creioane, markere, pixuri, registre, materiale publicitare, bibliorafturi, ștampile, registre și dosare.

Fiecare cameră este dotată cu unul sau mai multe paturi (chiar și 3-4 paturi), saltele, dulapuri, scaune, fotolii, canapea, masă, cuier, veioze sau aplice, oglindă, perdea și draperie, scrumieră, câteva pahare, umerașe, perne, pătură sau pilotă, lenjerie de pat, cuvertură, carpete sau covoare.

Camera are și materiale auxiliare: pliante cu informații turistice, lista cu tarife pentru diferite servicii, hartă turistică, lista cu tarifele pentru convorbirile telefonice, instrucțiuni de folosire a telefonului, lista cu prețuri pentru produsele room-service și de la mini-bar, trusă pentru cusut, perie de haine, schema necesară în caz de evacuare a clădirii, etc. Pentru baie sunt necesare: cada sau dușul, WC-ul, chiuveta, oglinda, prosoape mari și mici, papuci, halat de baie, hârtie igienică, săpun, uscător de păr, șervețele de hârtie, gel de duș, șampon, pastă de dinți și alte produse în plus care sunt oferite mai ales în hotelurile de lux. Dacă spațiul de cazare are și bucătărie, aceasta va cuprinde o plită electrică, un cuptor cu microunde, un frigider, masă cu scaune, o serie de vase și ustensile generale.

În legătură cu instalațiile, fiecare formă de cazare trebuie să aibă lumină, canalizare, instalație de apă caldă și rece, sistem de încălzire și eventual aer condiționat. Foarte importantă este realizarea ordinei și curățeniei într-o cameră pentru ca turiștii să fie mulțumiți de condițiile de cazare. Activitatea este destul de complexă și trebuie realizată corect: să se aerisească bine camera, să se șteargă praful, să se aspire praful de pe parchet și carpete, să se arunce resturile menajere din coș, să se aranjeze patul, iar lenjeria de pat să fie întotdeauna curată. Curățenia se face cât mai bine și în baie: se spală gresia, chiuveta, cada, cabina de duș, WC-ul, se pun cosumabile noi și prosoape curate. Dacă există balcon la cameră, acesta se mătură și se spală cu mopul pentru a fi cât mai curat. La final se închid ferestrele, aerul condiționat și se încuie cu cheia ușa de la intrare în cameră.

Alături de cazare, hotelurile și pensiunile asigură masa, servicii de agrement, posibilitatea de a achiziționa diferite suveniruri, de a avea parte de muzică, distracții, jocuri distractive și excursii. Clienții pot beneficia de serviciul de trezire la cerere, de servicii de spălare și călcare a hainelor, transport al bagajelor, păstrarea obiectelor de valoare în seif, pot participa la anumite activități: vânătoare, pescuit și altele. Meniul trebuie cunoscut de client de la început pentru a fi acceptat de acesta.

Servirea meselor se face la ore fixe, care ar trebui respectate. Fiecare client trebuie să aibă un set de chei de la cameră, iar în anumite zone (ex. în parcare sau în jurul clădirii) pot fi montate camere de supraveghere. În caz de furt sau dispariție a unor obiecte, clientul va fi ajutat să-și rezolve problema, uneori se va solicita chiar și ajutorul poliției. Turiștii care au animale de companie nu trebuie să le lase nesupravegheate, nu trebuie să le aducă în sala de mese, în bar sau restaurant, este posibil să plătească pentru ele o taxă și să aibă grijă să nu producă probleme care să deranjeze alte persoane care sunt cazate.

În țara noastră există foarte multe pensiuni și hoteluri în stațiunile montane sau în alte zone perfecte pentru petrecerea vacanței: Delta Dunării, pe litoralul Mării Negre, etc. De asemenea sunt oferte de cazare în stațiuni balneo-climaterice, moteluri sau cabane în zone montane pe trasee turistice, dar și hoteluri pentru iubitorii de mișcare în zone unde se face mult sport.