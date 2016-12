Utile

Angajaţii îşi doresc tichete cadou de sărbători (P)

de Ziua de Cluj, 20 decembrie 2016, 12:41

77% dintre angajaţii îşi doresc ca tichetele cadou să se numere printre beneficiile salariale, acestea fiind printre cele mai apreciate, alături de tichetele de masă şi asigurările medicale, arată un studiu.

Studiul a fost realizat la solicitarea UP România. În urma acestui studiu UP România vine cu o soluţie modernă, simplă şi eficientă de motivare şi recompensare a angajaţilor sub forma tichetelor cadou CADHOC.

În ultimii ani, studiile au relevat faptul că multe dintre cadourile primite de către angajaţi nu sunt valorificate de către aceştia, salariaţii apreciind gestul, dar negăsind utilitatea cadoului primit. Tichetele Cadhoc rezolvă această dilemă, angajatorii având acum un instrument prin care pot oferi atât cadouri utile, cât şi pe placul angajaţilor.

Pe lângă simplificarea procesului de cumpărare a cadourilor, dar şi siguranţa oferirii unui cadou potrivit, companiile beneficiază şi de o serie de avantaje fiscale odată cu folosirea tichetelor cadou. Astfel, oferite de Paşte, Crăciun, 1 Iunie, 8 Martie sau de sărbătorile similare ale altor culte religioase, tichetele cadou sunt scutite de impozitul pe venit, dacă suma aferentă este în valoare de 150 de lei de persoană. În plus, beneficiile fiscale sunt valabile atât pentru tichetele cadou oferite angajaţilor, cât şi copiilor minori ai acestora. Mai mult, întrucât tichetele cadou intră în categoria cheltuielilor sociale, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit în limita a 5% din fondul de salarii brut anual.

Oferta aferentă tichetului Cadhoc este foarte variată, angajaţii putând achiziţiona produse din peste 55.000 de magazine din toată ţara. Cadoul pe care şi-l pot cumpăra acoperă o plajă variată de produse şi servicii: de la bijuterii, cosmetice, articole vestimentare şi încălţăminte, cărţi, jucării, obiecte de mobilier, decoraţiuni, electronice şi electrocasnice, până la servicii de turism.

Cu o prezenţă de peste 14 ani în România, Up România oferă celor peste 20.000 de societăţi client diverse instrumente de motivare şi recompensare materializate în tichete şi carduri de masă Chèque Déjeuner, tichete cadou Cadhoc, vouchere de vacanţă Chèque Vacances, tichete sociale Chèque de Services, tichete sociale pentru grădiniţă şi tichete de creşă Chèque Bébé. Prin obiectivele sale, Up România îşi desfăşoară activitatea sub imboldul promovării unei vieţi mai simple, iar aceasta înseamnă o atitudine deschisă faţă de clienţi şi parteneri, responsabilitate şi adaptabilitate la nevoile lor. Totul pentru a simplifica interacţiunile, procesele şi deciziile acestora.

Up România, noua identitate a Chèque Déjeuner România, face parte din Grupul Up, un grup internaţional şi solid. Prezent în 17 ţări, Grupul Up are o experienţă de peste 50 de ani în domeniul furnizării de produse şi servicii pentru motivarea şi fidelizarea angajaţilor, recompensarea şi stimularea vânzărilor, precum şi instrumente pentru susţinerea programelor şi proiectelor sociale.



