Anunţ Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj (P)

de Ziua de Cluj, 09 ianuarie 2017, 09:12

"Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Somesul Rece penntru UP I Muntele Rece , UP II Negruta , UP III Izvoarele Somesului Rece , U.P. IV Valea Racataului , titular: Ocolul Silvic Somesul Rece prin Directia silvica Cluj , nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264410716, E-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9 00 -14 00 , în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului."