Anunţ Direcţia Silvică Cluj (P)

de Ziua de Cluj, 05 martie 2018, 15:21

''Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca anunta publicul interesat ca: Derogarea de la amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Huedin, UP I Ciucea, UP VI Vl. Draganului , jud .Cluj. Prima versiune a Derogarii de la amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Huedin, UP I Ciucea, UP VI Vl. Draganului poate fi consultata la sediul Ocolului Silvic Huedin, Loc Huedin , Gh. Doja, nr. 7, jud Cluj, in zilele de luni-vineri 08.00-16.00 din data de 05.03.2018. Publicul interesat poate transmite , in scris, comentarii si sugestii , pana la data de 23.03.2018 ( in termen de 15 zile de la data publicarii celui de al 2-lea anunt ) la APM, Calea Dorobantilor, nr.99 bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722,e-mail:ofice@arpm.ro".