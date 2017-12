Utile

Apa micelară. Secrete pentru frumuseţe

de Ziua de Cluj, 22 decembrie 2017, 10:14

Ai auzit de ea dar nu stii exact ce este apa micelara si cum functioneaza? Iti spunem noi!

Indeparteaza eficient machiajul

Moleculele de apa micelara sunt grase si, conform teoriei de atractie a uleiului, apa micelara actioneaza ca un magnet. Astfel, sunt adunate grasimea si impuritatile de pe ten si sunt impregnate pe discheta demachianta, pielea ramanand nu doar curata, ci si luminoasa. Se poate folosi atat seara, cat si dimineata, atat pentru curatarea tenului cat si pentru indepartarea machiajului ochilor.

Hidrateaza si hraneste pielea

Apa micelara nu contine sapun, alcool sau alte substante chimice care fac rau pielii si, in plus, are proprietatea de a hidrata si hrani suplimentar dermul. In urma procesului de demachiere, nu mai este nevoie clatirea cu apa sau folosirea lotiunii tonice, apa micelara indeplinind toate aceste criterii. Daca tenul tau nu este foarte uscat, seara nu se mai impune aplicarea unei creme hidratante suplimentare.

Protejeaza pielea de impuritati

Apa micelara actioneaza ca o bariera impotriva murdariei si impuritatilor, motiv pentru care devine indispensabila in ritualul de curatare a tenului acneic, fiind mult mai eficienta decat produsele destinate ingrijirii acestui tip de ten. Mai mult decat atat, dupa utilizare nu este nevoie ca fata sa fie stearsa cu un prosop, riscul aparitiei ititatiilor suplimentare fiind astfel mult mai redus.