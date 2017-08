Utile

Argila poate face minuni pentru tenul tău!

de Ziua de Cluj, 25 august 2017, 10:41

Dacă ai un ten acneic, masca din argilă te va ajuta. Amestecă pudră de argilă cu zeamă de lămâie. Amestecă până obţii o pastă consistentă, uşor de întins.

1. Hraneste pielea in profunzime

Mineralele naturale din argila hranesc pielea in mod natural si eficient. Fa-ti in fiecare saptamana o masca naturala din apa si argila si las-o sa actioneze cateva minute pe piele, apoi indeparteaz-o cu apa calduta. Pielea ta va ramane perfect curata si foarte catifelata. Argila este bogata in saruri minerale, precum calciu, zinci, siliciu sau magneziu. Ea contine, de asemenea, substante nutritive esentiale si fito-nutrienti, care joaca un rol important in tratarea mai multor afectiuni ale pielii.

2. Este un excelent exfoliant

Punctele negre iti dau batai de cap? Incearca un tratament pe baza de argila naturala. Aceasta are o capacitate foarte mare de absorbtie si este foarte eficienta in atragerea impuritatilor din pori. Argila este ideala pentru curatarea in profunzime a tenului incarcat, gras, dar si pentru tratarea acneei.

3. Vindeca si dezinfecteaza

Argila este cunoscuta in primul rand pentru capacitatile sale medicinale uimitoare.

Argila este foarte eficienta pentru uciderea bacteriilor si ajuta la tratarea petelor, a inflamatiilor sau a altor boli ale pielii, cum ar fi eczeme, urticarie, prurit si psoriazis. Ca tratament, argila se aplica pe zona infectata si se acopera cu un tifon umed. Asigura-te insa ca schimbi tifonul la cateva ore.

4. Ajuta la detoxifierea pielii si a corpului

Argila iti rasfata pielea, dar, in acelasi timp, o mentine sanatoasa. Beneficiile sale de detoxifiere ajuta la exfolierea celulelor moarte ale pielii, incurajand in acelasi timp activitatea circulatiei in derm.

5. Mentine pielea tanara

Pe masura ce inaintam in varsta tenul imbatraneste, se rideaza si isi pierde elasticitatea. Cu o masca din argila insa, aplicata o data pe saptamana, nu va mai trebui sa iti faci griji de efectele imbatranirii.

Atunci cand argila este folosita ca o masca, ea are efect astringent asupra pielii. Aceasta strange pielea si, prin urmare duce la diminuarea ridurilor, chiar si a celor mai fine linii. Mineralele pe care le contine argila au o superputere si ajuta la regenerarea celulelor pielii si la restabilirea colagenului.