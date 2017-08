Utile

Beneficiile porumbului pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 08 august 2017, 11:34

Porumbul dulce sau porumbul zaharat este o varietate foarte apreciata a cerealei originare din America Centrala, in special datorita gustului foarte placut si a texturii fragede.

- Sanatate cardiovasculara. Porumbul dulce este o sursa excelenta de acid folic, cunoscut si sub denumirea de vitamina B9. Medicii au decoperit ca un consum regulat al acestui nutrient reduce nivelul homocisteinei din organism, un aminoacid care afecteaza sanatatea vaselor de sange. Odata ce sistemul vascular este atacat, apare si riscul atacului de cord, atacului cerebral sau bolii vasculare periferice. Studiile arata ca aportul zilnic suficient de acid folic reduce riscul declansarii infarctului miocardic cu pana la 10%.

- Prevenirea cancerului de plamani. Beta criptoxantina, o substanta furnizata de porumbul dulce si similara antioxidantului beta caroten, este transformata de organism in vitamina A, atunci cand provine din alimente. Un studiu derulat de oamenii de stiinta chinezi a demonstrat ca exista o relatie invers proportionala intre consumul de beta criptoxantina si dezvoltarea cancerului pulmonar. Cu alte cuvinte, cu cat sunt consumate mai multe alimente-surse de criptoxantina, cu atat descreste riscul aparitiei cancerului de plamani.

- Imbunatatirea memoriei. Nivelurile crescute de tiamina (vitamina B1) din porumbul dulce ajuta la imbunatatirea functiilor cognitive si la mentinerea sanatatii celulelor cerebrale. Asadar, tiamina este necesara organismului pentru productia de acetilcolina, un neurotransmitator esential pentru intretinerea randamentului memoriei. De altfel, printre principalii factori asociati cu aparitia bolii Alzheimer, se numara nivelul insuficient de acetilcolina in corp.

- Protejarea vederii. Porumbul dulce contine de asemenea antioxidantul zeaxantina, pigmentul care da porumbului culoarea galbena. Consumul acestui antioxidant are un efect protector impotriva bolilor oftalmologice survenite odata cu inaintarea in varsta, asa cum este degenerarea maculara. In plus, acidul folic si beta carotenul din porumbul dulce contribuie si ele la sanatatea vederii.

- Controlul greutatii. Numarul relativ mic de calorii furnizate de circa 100 de grame de porumb dulce este propice controlului greutatii, comparativ cu alte cereale precum porumbul matur, graul, orezul etc. Motivul consta in faptul ca cele din urma au mai multe calorii provenite din carbohidrati simpli, precum glucoza, sucroza sau zaharurile complexe.

- Imbunatatirea digestiei. Porumbul dulce este una dintre cele importante surse de fibre alimentare (100 de grame de porumb zaharat asigura 5% din doza zilnica recomandata), asadar alimentul contribuie la imbunatatirea digestiei si la eliminarea completa a resturilor alimentare de la nivelul colonului.

- Mentinerea sanatatii membranelor. Cantitatile importante de flavonoizi precum beta carotenul, luteina, xantina sau criptoxantina au un impact pozitiv asupra sanatatii membranelor, a tesutului cutanat si a functiei vizuale.

- Incetinirea procesului de imbatranire. Porumbul dulce este si o sursa excelenta de acid ferulic. Acest antioxidant flavonoid fenolic s-a dovedit util, in cadrul a numeroase demersuri stiintifice, in prevenirea mai multor tipuri de cancer, a imbatranirii premature si a cresterii inflamatiilor in organismul uman.

- Participarea la vindecarea mai multor afectiuni. Nutrientii si substantele naturale continute de porumbul dulce fac ca cereala sa fie recomandata in tratarea mai multor afectiuni, precum litiaza renala, ateroscleroza, ulcerul, gastrita, afectiunile respiratorii, artrita, reumatismul, amigdalita, cistita, infectii diverse, tulburari sexuale sau intoxicatii alimentare.

- Grabirea recuperarii in urma racelii si gripei. Antioxidantul vitamina A furnizat de porumbul dulce contribuie la fluidizarea membranelor mucoase din plamani, de la nivelul gatului si al nasului. Porumbul dulce contine 310 unitati internationale (UI) de vitamina A in doar 250 de grame, iar doza zilnica recomandata pentru aceasta vitamina este de 3000 UI pentru femei si 2000 UI pentru barbati.