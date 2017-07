Utile

Beneficiile uleiului de ricin

de Ziua de Cluj, 26 iulie 2017, 11:02

Uleiul de ricin este un lichid galbui care este extras din semintele de ricin. Are proprietati antiinflamatorii si este antioxidant.

Uleiul din seminte de ricin este util in ameliorarea multor probleme de sanatate, printre care:

- Constipatie - ca un tratament alternativ, uleiul de ricin este un laxativ eficient. Acesta poate fi temporar, de ajutor, in cazul constipatiei si diareii.

- Impetigo - acidul undecilenic este unul dintre compusii activi ai uleiului de ricin care poate fi folosit cu succes in lupta impotriva infectiilor fungice de acest gen.

- Probleme ale pielii - uleiul de ricin contine acid ricinoleic, care are efect antiinflamator asupra pielii. Poate fi folosit in cazul taieturilor minore, arsurilor solare si previne aparitia unor boli de piele cum ar fi acneea sau eczemele. Un alt avantaj este ca uleiul de ricin este un emolient natural care stimuleaza productia de colagen si elastina care contribuie la hidratarea si mentinerea umiditatii pielii.

Astfel are un rol important in tratamentul ridurilor, repararea si intinerirea pielii, contribuind la mentinerea aspectului neted al acesteia. Aplicat in mod regulat, uleiul de ricin ajuta la diminuarea cearcanelor de sub ochi.

Cu exceptia acestor beneficii, uleiul de ricin trateaza infectiile fungice, problemele gstrointestinale, migrenele, tulburarile menstruale si piciorul de atlet.