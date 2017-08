Utile

Beneficiile umitoare ale zmeurii

de Ziua de Cluj, 07 august 2017, 12:19

Zmeura, fructul minune care tine departe cancerul, este interzisa copiilor pana intr-un an pentru ca are risc alergen ridicat.

Zmeura ne intinereste, mentine inima sanatoasa si intareste sistemul imunitar. Zmeura contine mangan, magneziu, calciu, zinc, potasiu, fosfor, toate in forme usor asimilabile, vitaminele A, B1, B2, D si P, dar mai ales vitamina C.

Specialistii spun ca fructul este bogat in acid elagic, un compus fenolic care ajuta la prevenirea cancerului, inhiba cresterea celulelor canceroase si opreste dezvoltarea anumitor forme de cancer. De asemenea, zmeura contine antioxidanti puternici, cum ar fi vitamina C, quercetina si acidul galic. Medicii spun ca, pe langa toate aceste beneficii, putem avea neplaceri, daca nu tinem cont de cateva sfaturi, scrie adevarul.

Mamicile cu copii mai mici de un an trebuie sa manifeste precautia in introducerea zmeurei in alimentatie. Ca orice alt fruct, si zmeura da reactii alergice.

"Fructele cu grad alergenic crescut in randul copiilor sunt capsunele, kiwi, mure, zmeura, caisele, piersicile, in special fructele cu puf si seminte, dar si cele din categoria citricelor. Aceste fructe nu trebuie introduse in alimentatia copilului mai devreme de un an, deoarece sistemul imunitar si cel digestiv nu sunt complet dezvoltate", spune dr. Daniela Cantaragiu.

Zmeura este un fruct recomandat in curele de slabire, pentru ca este saraca in calorii si bogata in fibre, care scad nivelul colesterolului si protejeaza vasele de sange de depunerile de grasime.

Exista studii care arata ca beneficiile consumului de zmeura exista si in ceea ce priveste fertilitatea atat in cazul femeilor, cat si in cazul barbatilor. Acest lucru este dat de nivelul crescut de vitamina C, dar si de magneziu.

Zmeura, prin antioxidantii sai, protejeaza sperma, ajuta in procesul de conceptie. Consumul de zmeura poate reduce riscul unui avort spontan.

Colorantii care dau culoarea zmeurei stimuleaza producerea de colagen, dau stralucire tenului si intarzie aparitia ridurilor. De asemenea, aceeasi coloranti, care poarta denumirea de antocianine, ajuta organismul sa elimine bacterii si ciuperci care se pot dezvolta pe piele. Astfel, consumul de zmeura poate preveni aparitia cosurilor. Zmeura contine substante cum ar fi flavonoidele si fitochimicalele care contribuie la prevenirea aparitiei multor boli.