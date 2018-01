Utile

Busuiocul, planta aromatică ce tratează peste 40 de afecţiuni. VEZI cele mai importante beneficii

de Ziua de Cluj, 06 ianuarie 2018, 13:03

Cunoscut încă de pe vremea fenicienilor şi venerat de daci, acest ceai tratează peste 40 de afecţiuni.

1. Puternic anti-inflamator datorita uleiurilor esentiale:

Eugenol, citronelol, linalool, citral, limonena si terpineol, sunt doar cateva dintre uleiurile din busuioc. Efectul inhibator de enzime al eugenolului poate ajuta in cazul artritei reumatoide sau al afectiunilor inflamatorii ale colonului.

2. Protejarea ADN-ului

Orientinul si viceninarinul sunt doi flavonoizi hidrosolubili din busuioc, care ajuta celulele albe sanguine sa protejeze structurile celulare si cromozomii de radiatii, ca si de deteriorarile bazate pe oxigen.

3. Favorizeaza sanatatea cardiovasculara

Nivelul inalt de magneziu ajuta muschii si vasele de sange sa se relaxeze, imbunatatind fluxul sanguin. Exercitiul fizic este doar o parte a sanatatii cardiovasculare; si nutritia este cruciala.

4. Proprietati antibacteriene

Uleiurile din busuioc furnizeaza protectie impotriva cresterii bacteriene nedorite, in mod similar uleiului de oregano (din aceeasi familie de plante). Busuiocul inhiba tulpinile de bacterii (Staphylococcus, Enterococcus si Pseudomonas) care sunt larg raspandite si au dezvoltat rezistenta la tratamentele cu antibiotice. (Journal of Microbiology Methods/Jurnal de Metode Microbiologice, septembrie 2003)

Inhiba Shigella, o bacterie infectioasa care declanseaza diaree. De aceea este o buna idee includerea de busuioc si cimbru in dressingurile/sosurile de salata. (Food Microbiology/Microbiologia Alimentara, februarie 2004)

5. In timpurile stravechi era utilizat ca antidot impotriva muscaturilor de sarpe, si conferea oamenilor rezistenta in timpul postului religios.

6. Stimuleaza apetitul si ajuta la diminuarea flatulentei. Ceaiul de busuioc, se spune, ajuta in cazul dizenteriei, greturilor si tulburarilor de stomac datorate gazelor.

7. Alcalinizeaza corpul

Ca toate verdeturile, busuiocul furnizeaza minerale alcalinizatoare, pentru a contrabalansa dieta tipic acida. Busuiocul este asa de plin de fitonutrienti, incat este considerat planta medicinala in toate sistemele de tratare a sanatatii.