Când este necesar să facem trecerea la anvelopele de iarnă

de Ziua de Cluj, 14 iulie 2017, 10:38

Chiar dacă suntem în mijlocul verii și poate parea puțin neobișnuit să vorbim despre necesitatea anvelopelor de iarnă, tot mai mulți conducători auto se pare că aleg să meargă pe principiul "vara sa-ți faci sanie și iarna car", cu alte cuvinte aleg să pregătiți pentru orice provocare, în permanență.

În ceea ce privește anvelopele, probabil că la un moment dat, mulți dintre noi am fost surprinși de anotimpul de iarna, fără a avea cauciucurile de iarnă pregătite, lucru care în multe situații poate avea consecințe destul de neplpăcute. Problema înlocuirii anvelopelor de vară cu cele de iarnă este un subiect destul de îndelung discutat, având în vedere că legea rutieră în acest sens, nu este foarte specifică, sau nu mulțișoferi iî acordă atenția cuvenită.



Cererile pentru anvelope de iarnă cresc încă din timpul verii datorită faptului că un conducător auto are posibilitatea de a-și cumpăra un set complet de anvelope la un preț mult mai avantajos. Acesta este și motivul pentru care putem observa faptul că importatorii au pregătit încă de pe acum oferte la aceste tipuri de anvelope. Pentru a putea înțelege în amănunt această creștere a achizițiilor de anvelope de iarnă încă din perioada verii, administratorul magazinului online de anvelope Anvelostar.ro, Liviu Draghiciu afirma faptul că : „ De la an la an am observat că șoferii au devenit mult mai responsabili și că achizițiile de anvelope, fie ele de iarnă sau de vară, sunt efectuate preliminar anotimpului de folosire.

Astfel că, dacă în trecut vreme rece ii lua pe nepregătite și stocurile de anvelope de iarna erau aproape epuizate, astăzi acestea sunt achiziționate încă din timpul verii. Această mișcare inteligentă îi ajuta pe șoferi să achiziționeze anvelope de calitate care în plus, se regăsesc în oferte la prețuri avantajoase."

Pentru că în legislația rutieră nu este stipulată o dată fixa când șoferii trebuie sa-și echipeze autovehiculul cu anvelope de iarnă, iată câteva repere orientative cu privire la perioada și condițiile care cer înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă.



1 Noiembrie, data propice la care trebuie să trecem la anvelopele de iarnă? Deși am menționat anterior faptul că nu există o dată specifică în legislație care să ne spună când anvelopele de iarnă devin obligatorii, în general, data de 1 noiembrie marchează îneputul sezonului rece, perioada în care riscul de îngheț crește exponențial.

Chiar dacă cunoaștem acest detaliu, este totuși esențial să reținem faptul că anvelopele de iarnă devin obligatorii în momentul în care pe partea carosabilă se regăsește zăpada sau gheață. Astfel, chiar dacă ne aflăm în afară perioadei 1 Noiembrie - 31 Martie și afară ninge, anvelopele de iarnă încă rămân obligatorii. În același timp, mai este important să reținem și faptul că nu vom fi niciodată sancționați de către organele abilitate dacă partea carosabilă este uscată, iar autovehiculul nostru este echipat cu anvelope de vară, chiar daca ne aflăm în sezonul rece.



Ce riscăm dacă autovehiculul nu este echipat corespunzător pentru iarnă? Deși poate am avea tendința să credem că amenzile sunt singurul aspect negativ la acest capitol, în fond siguranța rutieră este lucrul care ar trebui să ne îngrijoreze cel mai mult. O anvelopă de vară reprezintă un adevarat pericol pentru noi și pentru ceilalți participanți la trafic dacă o utilizăm în timpul iernii. Acest lucru se datorează într-o prima etapă modului în care aceste anvelope sunt construite.

Anvelopele de iarnă pot face față cu brio condițiilor de mediu extreme din acest sezon și reprezintă cel mai important pas pe care șoferii îl pot face în vederea unui șofat sigur.

Anvelopele All Season, un compromis fiabil pentru sezonul rece?

Cauciucuile create pentru toate sezoanele sunt de asemenea la mare căutare având în vedere că pot fi utilizate pe întreg parcursul anului. Deși acest aspect poate reprezenta un motiv solid pentru un conducător auto să aleagă acest tip de anvelope, mai ales financiar vorbind, trebuie totuși să avem în vedere faptul că acestea nu sunt deosebit de performante în condițiile meteo extreme din timpul iernii.