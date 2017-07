Utile

Cartofii dulci (batatele) - 5 beneficii pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 10 iulie 2017, 11:25

Batatele, denumite si igname, sunt o cultura excelenta si ieftina pentru a o avea la indemana.

Batatele au un continut superior de fibre

Batatele contin aproape de doua ori mai multe fibre decat alte tipuri de cartofi. Contribuind cu aproape 7 grame de fibre pe portie, ele constituie un adaos amidonat excelent pentru orice masa. Inaltul continut de fibre le confera o calitate de "ardere lenta". Aceasta inseamna de fapt ca energia lor calorica este utilizata mai lent si mai eficient decat a carbohidratilor cu continut mai mic de fibre.

Batatele sunt sanatoase pentru inima

Batatele contin o mare cantitate de vitamina B6. Aceasta vitamina este cruciala pentru descompunerea substantei denumite homocisteina, care contribuie la intarireaBatatele arterelor si a vaselor de sange. Vitamina B6 ajuta la mentinerea peretilor vasculari ai acestor importante cai circulatorii ale sangelui flexibili si sanatosi, ceea ce permite sangelui sa curga liber.

In plus, batatele mai contin si mari cantitati de potasiu. Potasiul joaca un rol important in micsorarea presiunii sanguine prin eliminarea excesului de sodiu din corp si regularizarea echilibrului fluidelor. Este de asemenea un electrolit important care ajuta la regularizarea ritmului natural al inimii, si mentine functionarea normala a creierului si a sistemului nervos central.

Batatele sunt bogate in betacaroten

Betacarotenul sau vitamina A este un important antioxidant. Un cartof dulce mediu furnizeaza corpului tau o ratie recomandata zilnic de vitamina A, si ceva pe deasupra. Vitamina A este folositoare in prevenirea catorva tipuri diferite de cancer si este unul dintre cei mai puternici antioxidanti din natura.

Betacarotenul mai ajuta la protectia din interior a pielii impotriva vatamarii solare, atat prin reflectare, cat si prin repararea deteriorarilor celulare cauzate de expunerea excesiva la UV. Mai este un excelent nutrient pentru sanatatea ochilor si a fost corelat cu prevenirea pierderii vederii si a degenerarii maculare.

Batatele sunt o sursa excelenta de mangan

Manganul este mineral putin discutat care are unele beneficii, mari, pentru sanatate. Este un component esential in metabolizarea carbohidratilor, si ajuta la stabilizarea nivelului sanatos de zahar din sange. Aceasta poate ajuta la stabilizarea poftei de mancare pentru ore la rand, ca situatie opusa celei in care exista doar o satisfactie temporara care vine odata cu majoritatea carbohidratilor.

Mai este un cofactor in enzimele care joaca un rol important in generarea de energie, ca si in utilizarea eficienta a antioxidantilor. Este utilizat in tratamentul anemiei si este folositor ca tratament pentru cateva simptome premenstruale la femei.

Batatele sunt bogate in vitaminele C si E

Ca si cand nu ar fi fost de ajuns ca este o sursa de top pentru betacaroten, cartoful dulce mai este bogat si in vitaminele C si E. Aceste vitamine puternic antioxidante joaca un rol important in prevenirea bolilor si in longevitate.

Ambele vitamine mai joaca un rol urias in sanatatea si frumusetea pielii si parului tau, facandu-le suplimente populare. Combinatia de betacaroten, vitaminele E si C intr-un singur aliment fac din cartoful dulce un "aliment pentru frumusete". Acesti nutrienti contribuie cu totii la un aspect al pielii si parului sanatos, stralucitor si vibrant.