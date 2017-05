Utile

Castraveţii, un adevărat elixir pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 08 mai 2017, 10:30

Castravetii ocupa locul patru in topul celor mai cultivate legume din lume. Acestia sunt atat de populari deoarece sunt cunoscuti ca fiind unele dintre cele mai bune alimente pentru sanatate.

1. Rehidrateaza organismul

Daca nu esti obsinuita sa bei apa sau pur si simplu nu poti consuma suficienta pe parcursul unei zile, mananca un castravete rece. Acesta contine 90% apa si va compensa rapid apa pierduta din organism, hidratandu-te intens.

2. Vindeca arsurile

Castravetii pot face minuni pentru arsurile la stomac, dar si arsurile solare. Astfel, daca ai stat prea mult la soare, pune castravate pe zonele inflamate, iar acestea se vor calma rapid.

3. Elimina toxinele

Toata apa pe care o contin castravetii actioneaza ca o matura virtuala, eliminand toate toxinele care se gasesc in organism. Un consum regulat de castraveti va ajuta si la dizolvarea pietrelor la rinichi.

4. Asigura aportul de vitamine zilnic

Castravetii contin cele mai multe vitamine de care are nevoie organismul tau zilnic. Printre acestea se numara AB si C, care stimuleaza sistemul imunitar si te mentin energic. Nu curata niciodata castravetii de coaja, deoarece aceasta contine aproximativ 12% din vitamina C din doza zilnica de care are nevoie organismul tau.

5. Sunt aliatii pielii sanatoase

Castravetii sunt plini de minerale, de aceea foarte multe produse cosmetice au la baza aceasta leguma. Castravetele este bogat in special in potasiu, magneziu si siliciu.