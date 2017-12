Utile

Ceaiul de gălbenele. Face minuni ten şi păr, dar este şi protectorul orgnelor interne

de Ziua de Cluj, 20 decembrie 2017, 11:29

Ceaiul de gălbenele. Băutura are efect antiinflamator şi antibacterian.

Cum prepari ceaiul de galbenele

Adauga 2 lingurite cu varf de floare uscata de galbenele in 350 ml apa clocotita. Bea ceaiul de trei ori pe zi, cu o jutamatate de ora inainte de masa.

Daca vrei sa prepari o infuzie mai puternic concentrata, adauga 4 linguri de flori de galbenele la 250 ml apa. Bea cate 3 lingurite de preparat pe zi.

Uz extern: Ceaiul de galbenele este folosit cu succes pentru a trata acneea, arsurile, degeraturile, cancerul mamar, bolile tegumentare, micozele sau osteoporoza.

Uz intern: Ceaiul de galbenele actioneaza ca un cicatrizant intern, fiind folosit pentru a trata crampele abdominale, gastrita si ulcerul gastric, ulcerul duodenal, inflamatiile de colon, hemoroizii, si bolile de ficat.

Ceai de galbenele pentru ten - Numeroase studii sustin ca aceste plante sunt foarte bune si pentru piele, deoarece cresc productia de colagen in organism. Pastreaza o sticluta de ceai de galbenele in frigider si curata-ti fata cu el in fiecare seara. Pe langa faptul ca tenul tau va capata un aspect proaspat, vei scapa si de cosuri. La fel de bun pentru piele este si uleiul de galbenele. Il poti folosi chiar si pe pielea sensibila din jurul ochilor, deoarece este foarte eficient impotriva inesteticelor pungi.



Ceai de galbenele pentru ficat - Unul dintre ceaiurile recomandate pentru detoxifierea ficatului este ceaiul de galbenele. Avem nevoie de 40 de grame de flori de galbenele si un litru de apa clocotita pentru trei cani pe zi din acest ceai, baut inainte de mesele principale. Durata de detoxifiere a ficatului cu acest ceai variaza intre doua saptamani si trei.



Ceai de galbenele pentru stomac - Galbenelele sunt atat de blande, incat ceaiul li se administreaza copiilor care au probleme cu stomacul. Este astringent si antiinflamator, ceea ce il recomanda pentru a trata arsurile la stomac si refluxul acid.



Ceai de galbenele pentru fiere - Galbenelele au un efect antiinflamator asupra colecistului, normalizeaza secretia de bila si ajuta la varsarea ei in duoden, stimuland in acelasi timp digestia. Tratamentul se face pe o perioada de trei saptamani, timp in care trebuie sa luam cate o lingurita de tinctura diluata in apa, cu 20 de minute inainte de fiecare masa.



Ceai de galbenele pentru par - Ceaiul de galbenele poate fi folosit si ca nuantator de par. Clateste-te cu acest lichid de cate ori te speli pe cap, iar podoaba ta capilara va capata reflexe aurii.



Ceai de galbenele pentru acnee - Ceaiurile pentru acnee din flori de galbenele au rol hidratant, cicatrizant si regenerant. Ele aduc beneficii tenului gras afectat de iritatii. Prepara o infuzie concentrata din flori de galbenele in cantitate mica si nu uita ca aceasta trebuie sa fie mereu proaspata. Aplica comprese locale cu ajutorul unei dischete demachiante in fiecare seara, inainte de culcare. Acest tratament naturist calmeaza inflamatiile tenului.



Ceai de galbenele pentru ochi - Ceaiul de galbenele este un remediu extraordinar pentru tratarea naturala a iritatiilor ocular cauzate de alergii, apa de piscina, uscaciune, praf, vant, oboseala sau conjunctivita virala. Galbenelele, cu efect antiseptic si cicatrizant, se folosesc sub forma de ceai: 4 linguri cu flori la o cana cu apa clocotita, lasa la infuzat 20 de minute, strecoara. Aplica pe ochi comprese cu infuzie calduta.



Ceai de galbenele pentru candida - Galbenelele se pot folosi sub forma de ceai ce se consuma inainte de fiecare masa; sub forma de unguient - se introduce crema de galbenele in vagin si se maseaza usor; se mai foloseste si tinctura de galbenele pentru a trata candidoza vaginala. De asemenea, putem face spalaturi cu ceai de galbenele pentru candida.



Ceai de galbenele pentru ulcer - Galbenelele sunt apreciate in special pentru efectul lor sedativ, antiinflamator gastro-intestinal si cicatrizant. Ceaiul din flori de galbenele combinate cu musetel, sunatoare, menta sau patlagina face minuni in tratarea ulcerului gastric si duodenal. Pentru un efect mai rapid se recomanda a se folosi ceai de sunatoare si galbenele.



Ceai de galbenele pentru diaree - Se recomanda a se consuma cate doua cani de ceai de galbenele pe zi, cu inghitituri mici. Dupa patru zile de tratament, inflamatia scade si diareea puternica dispare.



Cura de slabit cu ceai de galbenele - Ceaiul de galbenele este un bun detoxifiant hepatic si tonic digestiv. Consumul de ceai de galbenele slabeste, astfel: se consuma 3 cani de ceai pe zi cu aproximativ 30minute inainte de masa.



Ceai de galbenele pentru infectii urinare - Daca nu vrei sau nu ai voie sa urmezi un tratament pe baza de antibiotice, ai la indemana tratamentele naturiste. Chiar daca acestea trebuie facute pe o perioada mai lunga de timp, ele sunt mult mai sanatoase, iar rezultatele sunt cu adevarat impresionante. Pentru tratarea infectiei urinare se recomanda a se consuma in fiecare seara o cana de ceai de urzica, galbenele si coada soricelului.



Ceai de galbenele pentru ulcerul gastric si gastrita hiperacida - Daca se beau doua-trei cani de ceai de galbenele pe zi, intre mese, are efect excelent in tratarea gastritei hiperacide si a ulcerului gastroduodenal.



Ceai de galbenele pentru durerile menstruale - Regleaza ciclul menstrual si reduce intensitatea crampelor abdominale specifice sindromului premenstrual datorita flavonoizilor, care au efect antiinflamator.



Ceai de galbenele ajuta la cicatrizarea ranilor - Principiile active din plantele de galbenele au capacitatea de a stimula circulatia sangelui la nivelul tesuturilor, grabind astfel cicatrizarea si vindecarea ranilor. Astfel, aplicat sub forma de bai sau comprese locale, ceaiul de galbenele ajuta la cicatrizarea ranilor in cazul ulceratiilor, a arsurilor, a degeraturilor sau a eczemelor.