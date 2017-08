Utile

Ceaiul de macese previne infarctul si combate pietrele la rinichi

de Ziua de Cluj, 29 august 2017, 10:42

Ceaiul de macese este unul din cele mai cunoscute remedii populare. El este folosit de secole pentru cresterea imunitatii organismului si in general pentru a mentine starea generala de sanatate, conform site-ului frunzaverde.ro.

Publicitate

Înlocuieşte calmantele.

Ceaiul de măceşe funcţionează ca un calmant în caz de insomnii, migrene, astenii nervoase şi oboseală fizică cronică.

Ceaiul de macese previne infarctul

Pe langa efectele diuretice, ceaiului de maces ii mai sunt atribuite si alte insusiri care duc la ameliorarea si vindecarea unor boli extrem de grave. Astfel, avand un continut ridicat in vitamina P, preparatele din maces reusesc sa mentina buna functionare a vaselor capilare, normalizand circulatia sangelui,protejand inima. Bolile de inimă pot fi prevenite cu ceai de măceşe. Alături de fructele păducelului, măceşele sunt adevărate campioane în prevenirea crizelor de angină pectorală şi infarct.

Calmează crizele de ficat

Ceaiul de maces este recomandat si in afectiunile ficatului, deoarece are proprietatea de a mari secretia de bila; intareste organismul, fiind un bun vitaminizant.

Măceşele pot fi folosite în calmarea crizelor de ficat sau a colicilor biliare. De aceea, după o masă copioasă, o cană de ceai de măceşe este binevenită.

Ceai de macese - combate pietrele la rinichi

Ceaiul de macese prezinta numeroase beneficii pentru sanatate, fiind util atat in eliminarea pietrelor sau nisipului la rinichi cat si in alte numeroase afectiuni. Principala actiune terapeutica este marirea cantitatii de urina eliminata intr-o zi, fiind un bun diureatic. Aceasta actiune este atribuita in special semintelor. Ceiul de maces nu are reactii adverse si poate fi consumat pe perioade lungi de timp. Unii specialisti sustin faptul ca fructele de maces ar fi recomandate in inflamatiile intestinale, ar combate cu suces piatra la rinichi.

Substantele nutritive din macese au rol atat in stimularea cat si in consolidarea sistemului imunitar.

Ele ajuta la distrugerea rapida a bacteriilor ce pot provoca o infectie in tractul urinar. In cazuri de cistita este indicat sa se bea cel putin o cana de ceai pe zi si simptomele neplacute se vor reduce foarte repede.