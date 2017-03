Utile

Ceaiul minune: reduce colesterolul, tratează insomniile şi afectiunile hepato-biliare

de Ziua de Cluj, 21 martie 2017, 11:14

Folosit indeosebi in tratamentul bolilor de ficat, sange si splina, ceaiul acesta este o licoare medicinala cu un efect puternic.

Planta de rostopasca, intalnita in flora spontana a tarii noastre, se gaseste de obicei in preajma zidurilor umbrite ale casei, iubind mediul umed. Iata ce intrebuintari multiple are rostopasca in tratamentele naturiste.

Ceaiul minune

Infuzia de rostopasca pentru uz intern este folosita pentru tratarea hepatitei A, B si C, a icterului, cirozei si a afectiunilor hepato-biliare. Ceaiul consumat cu moderatie poate vindeca si isteriile si insomniile, dar are efecte benefice si in tratarea arteriosclerozei cerebrale, arterosclerozei si pentru reducerea colesterolului. Efectele sale puternice il fac periculos pentru cei care se aventureaza sa il consume fara a consulta un medic inainte.

Uz extern

Pentru aplicatiile in uz extern, planta poate fi folosita sub diverse forme. Sucul ramurilor abia rupte aplicat pe piele are efect in ulcerul de piele, infectii si cancer de piele. Este si un rapid cicatrizant.

Infuziile de rostopasca sunt folosite si in tratarea fibromului uterin, a candidozei si a infectiei cu trichomonas. Infuzia poate fi aplicata cu ajutorul unor bandaje sterile si pe ploapele ochilor pentru vindecarea inflamatiilor si ulceratiilor.

Pastreaza planta vie

Pentru recoltarea rostopascai se recomanda culegerea partii aeriene, frunze si tulpina, radacina fiind bine sa o pastrezi pentru a te bucura de o planta noua si anul urmator. Se culege in zilele insorite si se pune la uscat. Dupa uscare, planta isi reduce de cinci ori greutatea.

Prepararea ceaiului

Poti prepara o infuzie simnpla sau una premacerata. Pentru infuzia simpla se pune o lingurita de planta uscata la o cana de apa fierbinte. Se consuma cate doua cesti de ceai pe zi. Infuzia premacerata presupune ca peste noapte sa lasi la macerat intr-o cana de apa calduta o lingurita de planta uscata.

Strecoara si ramasitele pune-le la infuzat apoi intr-o alta cana de apa fierbinte. Ceaiul se amesteca cu solutia rezultata in urma macerarii si se consuma de-a lungul unei zile intregi.

Bai cu rostopasca

Baile cu infuzie de rostopasca se folosesc in tratamentul hepatitei virale. Intr-o cada de apa fierbinte, adauga un litru de infuzie de rostopasca. In apa se scalda timp de cate 10 minute fiecare membru al corpului. Dupa terminarea baii, nu trebuie sa te stergi cu prosopul.