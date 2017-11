Utile

Ceaşca de sănătate: ceaiul de ghimbir şi beneficiile sale în sezonul rece

de Ziua de Cluj, 29 noiembrie 2017, 11:38

Ceaşca de sănătate. Ceaiul de ghimbir ne poate ajuta să ne îmbunătățim digestia, mai ales după mesele îmbelșugate din timpul sărbătorilor de iarnă.

Preparare: se ia o bucată de rădăcină (aproximativ 5 cm), se spală bine sub jet de apă rece, se dă prin răzătoare. Se pune la fiert un litru de apă şi când fierbe apa se adaugă ghimbirul răzuit. Se lasă să fiarbă timp de un minut, apoi se stinge focul şi se lasă acoperit 30 de minute, după care se strecoară şi se consumă în funcţie de necesităţi.

Ceaiul de ghimbir se consumă îndulcit cu miere, cu adaos de suc de lămâie sau cu mentă şi are un gust iute, dar foarte plăcut papilelor gustative.

Ceaiul de ghimbir ajută în răceli şi gripe

Putem să apelăm la efectele curative ale ghimbirului pentru a combate afecţiunile respiratorii. Este deosebit de eficient în tusea expectorantă, prin curăţarea plămânului, însă şi în problemele respiratorii alergice, cum este astmul. Ceaiul de ghimbir ajută în răceli şi gripe prin inducerea transpiraţiei şi tonifică sistemul imunitar. În plus, are acţiune expectorantă, fiind benefic pentru a scăpa de tuse, bronşită, iritaţii ale gâtului. Un mod simplu de a face ceai de ghimbir este să aduceţi apa la fierbere, tăiaţi câteva felii de ghimbir şi lăsaţi-le să fiarbă la for mic în apă pentru 10-15 minute. Ceaiul de ghimbir este extrem de eficient în tratarea răcelilor datorită faptului că decongestionează căile nazale superioare, umezeşte muscoasa gâtului, ajutând astfel la ameliorarea tusei, şi favorizează expectoraţia, care grăbeşte astfel procesul de vindecare.

Ceaiul de ghimbir ameliorează simptomele supărătoare ale afecţiunile respiratorii: alergii, astm

Nutriţionistul Phyllis Balch scrie în cartea sa "Prescription for Herbal Healing" că ghimbirul acţionează prin inhibarea unui component al sistemului imunitar care provoacă alergiile şi astmul. Cercetători francezi au arătat într-un studiu publicat în decembrie 2008 în jurnalul "International Immunopharmacology" că ghimbirul reduce inflamaţiile cailor respiratorii, în special în plămâni, reducând simptomele respiratorii asociate cu alergiile de sezon.

Ceaiul de ghimbir intareste imunitatea organismului

Întăreşte sistemul imunitar datorită cantităţii mari de antioxidanţi, care reduc riscul de infecţii sau afecţiuni. De exemplu, o ceaşcă de ceai de ghimbir consumată zilnic poate reduce semnificativ riscul de accident vascular cerebral deoarece substanţele active din ghimbir blochează depozitarea grăsimilor pe artere, reduc nivelul de cholesterol rău şi ajută la prevenirea diferitelor forme de cancer.