Ciupercile - super beneficii pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 11 iulie 2017, 10:53

Gratie continutului scazut de calorii, ciupercile pot ajuta la prevenirea obezitatii, un factor de risc pentru foarte multe boli, inclusiv diabet zaharat de tip 2, anumite tipuri de cancer si boli cardiovasculare.

Ciupercile sunt o sursa bogata de multe substante nutritive inclusiv vitamina B, vitamina D, cupru, minerale. De fapt, doar cinci ciuperci cremini ofera 31% din valoarea zilnica recomandata de seleniu, comparativ cu 45% din 90 grame de carne ce curcan.

Seleniul este un antioxidant puternic care ajuta la protejarea celulelor de efectele daunatoare ale radicalilor liberi.

Aport crescut de vitamina D

Ciupercile sunt singurele fructe sau legume care contin aceasta vitamina importanta. Ca si in cazul oamenilor, in cazul ciupercilor vitamina D este produsa atunci cand acestea sunt expuse la lumina soarelui, la un nivel ridicat de raze ultraviolete B (sub forma de ergosterol vegetal).

Stimularea sistemului imunitar

Conform unor studii realizate pe soareci, s-a constatat ca palaria ciupercilor albe poate stimula functia imunitara prin cresterea productiei de proteine si antivirale care sunt eliberate de celule, atunci cand acestea incearca sa protejeze si sa repare tesuturile organismului.

Un studiu ulterior a confirmat ca acest soi de ciuperci contribuie la maturarea celulelor sistemului imunitar numite celule dendritice, din maduva osoasa. Potrivit cercetarilor acest lucru ar putea sustine imbunatatirea imunitatii organismului dar si perfectionarea sistemelor de aparare impotriva microbilor.

Accelerarea metabolismului

Vitaminele din grupul B sunt vitale pentru transformarea produselor alimentare (carbohidratilor) in combustibil (glucoza) pe care organismul il arde pentru a produce energie. Acestea ajuta corpul sa metabolizeze grasimile si proteinele. Ciupercile contin o cantitate mare de vitamina B2 (riboflavina) si B3 (niacina).