Coada-şoricelului. Planta de leac pentru femei

de Ziua de Cluj, 24 aprilie 2017, 10:27

Coada-şoricelului este o plantă medicinală căreia nu putem să nu-i rezervăm un loc în viaţa noastră. Deşi constituie sprijinul nostru de bază în unele maladii grave, ea este considerată, înainte de toate, o plantă de leac pentru femei.

Ceaiul de coada-soricelului - proprietati terapeutice

Datorita proprietatilor sale, coada-soricelului este utilizata pentru tratarea diferitelor afectiuni:

Hemoragii: nazale, digestive, hemoroidale, vaginale, urinare;

Infectii: urinare, hepatice, respiratorii;

Parazitoze intestinale: viermi intestinali, giardioze. Se prepara o infuzie mai concentratea (10 g de planta la 100 g de apa) si se bea dimineata pe stomacul gol;

Afectiuni gastrice si hepato-biliare;

Tratarea racelilor, bronsitelor, astmului bronsic, rinitelor acute, durerilor reumatice, a osteoporozei si a migrenelor;

Regleaza fluxul menstrual, atenueaza simptomele dismenoreei, diminueaza hemoragiile menstruale ori sangerarile de la nivelul mucoasei vaginale;

Previne aparitia cancerului de col uterin;

Diminueaza simptomatologia din perioada de premenopauza;

Are efect regenerator asupra maduvei osoase, stimuland hematopoieza (formarea globulelor albe si rosii din sange);

Preparate pe baza de coada-soricelului

UZ INTERN: Pentru a prepara un ceai, adaugati o lingurita de planta maruntita la 250 ml de apa clocotita. Acoperiti pentru 3-5 minute, apoi strecurati. Puteti consuma 2 cesti de ceai pe parcursul unei zile.

Coada-soricelului poate fi folosita si sub forma de tincturi, intern (20-30 de picaturi diluate in 100 ml de apa) sau extern (cataplasme cu tinctura diluata in apa).

UZ EXTERN: Deoarece are efect calmant, antiinflamator si dezinfectant, coada-soricelului se mai utilizeaza sub forma de bai, spalaturi, comprese sau masaje. Pentru bai sunt necesare 50-100 g de planta, la 1l de apa. Se lasa la macerat 8-10 ore, dupa care se fierbe si se raceste, pana ajunge la o temperatura suportabila. Pentru spalaturi se folosesc 2 linguri de planta la 250 ml de apa. In afectiunile ginecologice (leucoree, micoze, infectii vaginale) se intrebuinteaza extern. Sunt indicate spalaturile locale si consumul a 2-3 cani de ceai de coada-soricelului pe zi.