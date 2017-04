Utile

Cum arăta Clujul anilor '60. Îşi mai aminteşte cineva gustul SUPCO FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 18 aprilie 2017, 10:56

Un clip realizat dintr-un colaj de vederi ce surprind Clujul anilor '60 a fost postat pe youtube. Primul filmuleţ realizat în acelaşi mod a fost postat pe canalul de videosharing în data de 19 august, cu ocazia împlinirii a 697 de ani de la ziua în care Clujul a obţinut statutul de oraş liber regal.

"În acest episod călătoria în timp continuă cu o scurtă oprire în anii '60. Îşi mai aminteşte cineva gustul primei SUPe - COncentrate lansate la noi (SUPCO)? Pentru gospodine păreau a se anunţa vremuri bune", scrie autorul clipului pe youtube.

Ilustratele sunt postate şi pe o pagină de Facebook dedicată Clujului vechi- Just Cluj it.

"Dragii mei, ambianţa unică a oraşului nostru e dificil de explicat doar în câteva cuvinte şi imagini. Nu e însă greu de experimentat! Ne simţim bine la Cluj şi nu ştim de ce. Când aţi fost ultima dată la plimbare, pe Horea, să spunem, venind dinspre Gară inspre centru? Casele parcă cresc, ne privesc şi ne fac cu ochiul. Nu vă bate gândul să încercati? Clujul e un muzeu în aer liber, o lecţie deschisă de istorie, artă, multiculturalitate, în simt şi civilizatie! Câţi dintre noi încercăm să ne bucurăm cât mai des de aceste...privilegii? Se vorbeşte mult de "Oraşul Comoară" fără a se înţelege mare lucru. În peregrinările mele am văzut multe locuri şi timpuri. La Cluj însă am ramas. E un loc cu totul special! Sunt Acasă. Şiţi ce cred? Cred că Oraşul îşi dezvăluie "comoara" doar celui ce îşi doreşte cu adevărat, altfel rămâne invizibilă. Îţi va cere ceva important la schimb, cum ar fi timpul tău, dar merita! E chiar extraordinar! Eu aproape am reuşit. Încerc, prin aceste postări, să îi ajut pe cei ce doresc, dar nu ştiu cum să înceapă desluşirea comorii ce ne înconjoară. Mulţumesc Napoca-Clus-Clausenburg-Kolozsvar-Cluj! "Just Cluj It"! That's all!", acesta este ultimul mesaj postat pe pagina de Facebook dedicată Clujului.

Vezi AICI primul clip dedicat Clujului vechi.

(Articol publicat iniţial în 2013)