Utile

Cum să-ți întărești imunitatea toamna

de Ziua de Cluj, 24 octombrie 2017, 10:26

Toamna este sezonul in care simt ca am cele mai mari probleme de imunitate.

Publicitate

1. Hidratati-va si mancati de cateva ori pe zi fructe, zarzavaturi si verdeturi.

Utilizarea a mai multe portii zilnice de fructe, zarzavaturi si verdeturi ne poate feri de scaderea imunitatii si de deteriorarea celulara deoarece vitaminele, mineralele si ceilalti fitonutrienti sunt mult mai eficienti pentru inlaturarea radicalilor liberi atunci cand sunt introdusi cu regularitate. Un stil de viata sanatos si mese bogate in vitamine si minerale pot mentine corpul hranit si hidratat mult timp.

„Recomand un suc antioxidant alcatuit 100% din 9 tipuri de fructe antioxidante cultivate pe culturi ecologice. Acestea sunt: Strugurii Rosii, Merele, Coacazele Negre, Aronia, Pulpa de Acerola, Socul, Afinele Salbatice, Rodiele si Merisorul. Un aliment selectionat ce completeaza impecabil alimentatia zilnica, oferind organismului un surplus de nutrienti antioxidanti naturali pentru o protectie crescuta", explica specialistul.

2. Oferiti organismului alimente cu proprietati prebiotice

Acestea sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii si vigorii florei intestinale bune. Atunci cand flora intestinala normala are un bun mediu de hranire, imunitatea creste si totodata diminueaza considerabil sansa ca alti germeni patogeni sa gaseasca poarta de intrare prin sistemul digestiv. O buna combinatie prebiotica poate fi obtinuta din adaugarea in dieta a anumitor cantitati de acid lactic si inulina.

3. Includeti o cantitate zilnica optima de vitamina C

Suntem cu totii constienti de faptul ca vitamina C este asociata cu prevenirea racelilor si virozelor. Si din acest motiv, unele fucte sau sucurile lor presate la rece si bogate in vitamina C naturala sunt foarte importante, trebuind consumate zilnic.

Si vitamina E este „crutata" cu ajutorul vitaminei C adusa constant in alimentatie! Vitamina E, si ea cu proprietati antioxidante, ajuta la incetinirea semnelor de imbatranire, consolidand in acelasi timp celulele organismului care lupta impotriva infectiilor. In conditiile unui aport optim de vitamina C, Vitamina E devine o arma suplimentara.