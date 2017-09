Utile

Curry! 5 beneficii neştiute pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 04 septembrie 2017, 13:00

Cateva studii au scos la iveala si ca acest condiment puternic ne poate proteja impotriva cancerului, a bolilor de inima si a altor probleme de sanatate.

Poate reduce riscul dezvoltarii cancerului

S-a demonstrat ca turmericul reduce riscul dezvoltarii cancerelor de san, piele si prostata, probabil datorita proprietatilor sale antioxidante, incetinind si raspandirea celulelor canceroase in organism.

Totusi, acest condiment de sine statator nu are suficient de multa putere in combaterea bolilor grave, de aceea trebuie asociat cu alimente sanatoase si integrat intr-o dieta bogata in nutrienti si in antioxidanti.

Intareste imunitatea organismului

Alte ingrediente din curry, precum chili si chiar curcuminul imbunatatesc imunitatea organismului deoarece sunt foarte bogate in vitaminele C, A si B6, si lupta cu infectiile.

Curry are grija de digestie

Indigestia, constipatia, apetitul scazut, durerile de stomac si hemoroizii sunt probleme care pot fi ameliorate cu ajutorul prafului curry consumat in mod constant. Mirodenii precum asafoetida, cuisoarele, nucsoara si piperul negru sunt de mare ajutor in prevenirea problemelor stomacului, toate regasindu-se, in cantitati moderate, in praful curry.

Te ajuta sa slabesti

Praful de curry este o alegere inteligenta pentru condimentarea mancarilor, deoarece ofera un amestec echilibrat de ingrediente care ard grasimile. Un merit deosebit il are, in acest sens, piperul negru.