Dieta cu banane. Slăbeşti rapid şi eficient

de Ziua de Cluj, 02 martie 2018, 10:10

Dieta cu banana are origine japoneza si este una dintre cele mai eficiente modalitati de a scapa rapid de kilogramele in plus. Desigur, nu este vorba despre un numar foarte mare de kilograme, intrucat, ca orice alta dieta, nici aceasta nu se recomanda a fi urmata pe o perioada lunga de timp.

Care sunt regulile regimului de slabit cu banane?

La micul dejun este musai sa mananci 1-2 banane si sa bei multa apa la temperatura camerei. Bananele trebuie consumate crude. Este bine sa adaugi in apa putina lamaie, pentru detoxifierea organismului.

Daca ti se face foame pana la pranz, mai poti consuma un fruct sau un bol mic de orez fiert.

La pranz si cina poti sa mananci ce vrei, insa nu trebuie sa consumi desert. Incearca sa eviti mancarurile procesate, prea grase si prajelurile. De asemenea, e recomandat sa te ridici de la masa cu stomacul pe trei sferturi plin.

Este permisa o singura gustare intre mese, preferabil pe la ora 3 dupa-amiaza. Aceasta poate fi iaurt cu felii de banana, un bol mic de cereale integrale cu banane si lapte de soia sau altceva care nu contine neaparat banane (cateva migdale, 3-4 nuci, 2 fructe, putina ciocolata neagra). Mai multe idei de gustari cu putine calorii gasesti aici.

Inlocuieste complet painea cu orezul brun fiert.

Cina nu trebuie sa o iei mai tarziu de ora 8.

Nu consuma alte bauturi in afara de apa si ceai neindulcit.

Mergi la culcare inainte de miezul noptii.

Evita produsele lactate (mai putin iaurtul), chipsurile, produsele de patiserie si dulciurile.

Iesi la o plimbare in fiecare zi, este foarte important sa fii cat mai putin stresata in timpul dietei.

In cazuri de foame majora, consuma doar fructe.

Tinuta cum trebuie, dieta cu banane te poate ajuta sa pierzi pana la 4.5 kilograme pe saptamana, destul de multe pentru cat de usoara este.