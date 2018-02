Utile

Dieta cu hrişcă. Planul alimentar şi reguli de urmat

de Ziua de Cluj, 07 februarie 2018, 11:24

Dieta cu hrisca este foarte populara pe meleaguril noastre, mai ales in zonele din nordul tarii.

Planul alimentar pentru dieta cu hrisca

Nu exista confuzii in ceea ce priveste alimentele care stau la baza acestei diete, pentru ca ele sunt putine la numar: hrisca si chefir (cu nu mai mult de 1-1,6% grasime).

Pentru ca rezultatele promise de aceasta dieta sa fie vizibile si sa scazi in greutate cele 10 kilograme in numai o saptamana, trebuie sa urmezi regulile cu strictete.

Alimentul principal pe care il vei consuma este hrisca, mai exact, pasatul de hrisca. Nu exista restrictii cantitative. De asemenea, vei putea consuma pana la 1 litru de chefir pe zi.

O veste foarte buna pentru acelea dintre voi care nu-si pot incepe ziua fara traditionala cafea, dieta cu hrisca permite o singura ceasca de cafea pe zi (neindulcita), fara a afecta in vreun fel procesul de pierdere in greutate. Lista deosebit de scurta a alimentelor permise in planul alimentar al dietei include si ceaiurile din plante. Poti consuma inclusiv cateva fructe uscate sau proaspete. De asemenea, este foarte important sa servesti ultima masa cu 4-5 ore inainte de culcare.

Asadar, pe scurt, regulile pe care le vei urma sunt:

Consuma 1 litru de chefir pe parcursul unei zile.

Bea 2 litri de apa pe zi.

Poti bea o cafea/un ceai pe zi.

Exclude din alimentatie sarea, zaharul si condimentele.

Nu manca dupa ora 6.

Nu consuma alcool.

Nu tine dieta mai mult de 10-14 zile.

Cum se prepara pasatul din hrisca

Vei avea nevoie de o cana de hrisca, cantitate suficienta pentru o zi intreaga. Adauga 2 cani de apa clocotita peste hrisca si dimineata urmatoare o vei putea consuma.