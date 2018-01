Utile

Dieta cu iaurt. 5 kilograme în 7 zile

de Ziua de Cluj, 28 ianuarie 2018, 09:55

Dieta cu kefir este o modalitate usoara de a slabi fara a suprima pofta de mancare asa cum o fac anumite suplimente alimentare; aceasta dieta ajuta metabolismul si implicit bunul mers al digestiei. Prin simbioza microorganismelor se fermeteaza kefirul, facandu-l un aliment minune pentru organism.

Publicitate

Reguli: pana in ziua a saptea trebuie sa va abtineti de la alcool. Beti zece pahare de apa pe zi si 500g kefir pe zi.

Ziua 1: Toate fructele in afara de banane. Dar in special pepeni, peneni dulci si cantaloupe. Daca mananci pepene rosu zemos, vei slabi mai mult. Bea un pahar de kefir dimineata pe stomacul gol si unul inainte de culcare.

Ziua 2: Este ziua legumelor. Poti manca oricate si orice legume vrei pana te simti satula: legumele fie crude fie gatite. Pentru a te juca putin cu carbohidratii, mananca dimineata un cartof copt cu putin unt. Bea un pahar de kefir dimineata pe stomacul gol si unul inainte de culcare.

Ziua 3: Mananca un amestec de fructe si legume: orice iti place, fara banane si cartofi; nu conteaza cantitatea; un pahar de kefir dimineata pe stomacul gol si unul inainte de culcare.

Ziua 4: Ziua de banane si kefir; mananca pana la opt banane si bea trei pahare de kefir. Bea un pahar de kefir dimineata pe stomacul gol si unul inainte de culcare.

Ziua 5: Astazi e zi festiva cu carne de vita si rosii. Poti manca 284 g de carne de vita slaba cu 6 rosii. Trebuie sa cresti din ziua a cincea consumul de apa cu un 250 ml. Bea un pahar de kefir dimineata, pe stomacul gol si unul inainte de culcare.

Ziua 6: Festinul culinar continua. Azi poti manca niste carne de vita in ce cantitate doresti si ce legume vrei; bea neaparat un pahar de kefir dimineata pe stomacul gol si unul inainte de culcare.

Ziua 7: In ziua a saptea a dietei vei manca orez brun, legume si sucuri de fructe.

Apoi daca doresti sa continui dieta, repeta meniul pe zile. Daca neaparat vrei sa bei alcool, limiteaza-te la doua pahare de vin rosu sau alb. Bauturile alcoolice ca bourbon, rom, tequila, vodka sunt interzise. Berea este permisa, dar cu moderatie. Nu se amesteca bauturile: daca ai baut azi vin, e ziua de vin, chiar daca e un interval mare de ore intre pahare. Alcoolul reprezinta un surplus de calorii goale la dieta ta.

Ce poti bea in timpul acestei diete cu kefir: apa, sifon, ceai negru, cafea neagra (fara creamer, lapte, indulcitori). Fara sucuri de fructe pana in ziua nr. sapte a dietei cu kefir...