Utile

Dieta "fulger" cu ciuperci. Elimină în special grăsimea de pe talie şi de pe coapse

de Ziua de Cluj, 06 februarie 2018, 10:16

Aceasta este celebra in special in Italia si are avantajul ca elimina in special grasimea de pe talie si de pe coapse, adica exact zonele sensibile ale oricarei persoane.

Publicitate

ZIUA 1



Dimineata la trezire: un pahar mare cu apa cu lamaie;



Mic dejun: o omleta din 2 oua, un ardei gras, o rosie, 2 cubulete branza si 5 ciuperci pe care o poti consuma cu o felie de paine integrala;



Gustare: un fruct;



Pranz: salata cu ciuperci, ceapa, rosii uscate, putin ulei de masline si 2-3 linguri de orez sau quinoa;



Gustare: un iaurt;



Cina: 5-6 ciuperci la gratar sau cuptor cu o salata verde si 2 linguri de orez brun fiert sau quinoa.

ZIUA 2

Dimineata la trezire un pahar mare de apa cu lamaie;



Mic dejun: omleta din 2 oua si 5 ciuperci plus ce legume mai doresti sa mai adaugi si o felie de paine integrala cu seminte;



Gustare: un fruct;



Pranz: o farfurie de tocanita de ciuperci cu mamaliga si o salata verde cu ridichi si lamaie;



Gustare: un iaurt;



Cina: 5-6 ciuperci la cuptor sau gratar cu usturoi si o felie de mamaliga.



ZIUA 3



Dimineata la trezire un pahar de apa cu lamaie;



Mic dejun: un ou ochi cu o garnitura de ciuperci fierte sau coapte si o salata de rosii cu cateva cubulete de branza;



Gustare: un iaurt sau un fruct;



Pranz: 4 ciuperci umplute cu rosii, preparate la cuptor, impreuna cu cateva felii de dovlecei, vinete si ardei gras;



Gustare: un fruct sau cateva migdale;



Cina: o supa crema de ciuperci.



Pentru rezultate cat mai bune, dieta trebuie tinuta pe o perioada de 14 zile.