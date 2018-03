Utile

Dieta South Beach. Slăbeşti 3,5 -6 kg în doar două săptămâni

de Ziua de Cluj, 05 martie 2018, 10:55

In SUA, si mai ales in sudul Floridei, dieta South Beach este foarte populara. Cura South Beach promite o scadere spectaculoasa in greutate de 3,5 -6 kg in doar doua saptamani, fara infometare si fara contabilizarea caloriilor.

Bazele dietei South Beach

Prima etapa a terapiei este inductia si dureaza doua saptamani. Sunt interzise alimentele cu index glicemic mare: painea alba, fructele, legumele, pastele, orezul alb, dulciurile si alcoolul.

Se consuma:

carne slaba - de pui, de peste

branzeturi slabe,

nuci,

alune,

ulei de masline,

citeva soiuri de legume cu orez glicemic mic: brocoli, varza

Organismul isi va reveni dupa fluctuatiile glicemiei si ale insulinei la care a fost supus si astfel isi va autoregla rezistenta la insulina.

In faza a doua, sunt re-introduse in meniu fructele si legumele (cu exceptia cartofilor), painea si pastele integrale, cerealele, laptele degresat - iar aceasta faza dureaza pina la atingerea greutatii dorite.

In a treia faza sunt re-introduse si mai multe alimente, avand grija de a se evita carbohidratii cu index glicemic mare si consumul prea mare de alimente

Meniul unei zile:

Mic dejun: omleta din doua oua si doua feliute de bacon sau combinat cu brocoli, ciuperci sau ardei gras si cafea/ceai/suc fara zahar.

Gustare: un iaurt dietetic

Pranz: o salata combinata cu gratar de pui, apa plata.

Gustare: nuci/migdale sau fistic.

Cina: legume proaspete, pui/peste/vita

Desert: compot, deserturi pe baza de gelatina