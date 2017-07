Utile

Echinaceea - 10 beneficii pentru sanatate

de Ziua de Cluj, 24 iulie 2017, 10:43

Echinaceea este o planta perena folosita de sute de ani ca remediu in medicina traditionala.

Combate raceala, gripa si infectiile tractului respirator. Echinaceea este ideala pentru intarirea sistemului imunitar si pentru tratamentul racelilor, al inflamatiilor gatului, al gripei si bronsitei.

Trateaza si previne afectiunile hepatice. Curele cu echinaceea sustin sistemul imunitar si functia ficatului.

Combate astmul. Echinaceea este un remediu naturist eficient si in combaterea crizelor de astm. In acest sens, se foloseste sub forma de tinctura, administrata in cure de cate trei saptamani.

Combate infectiile tractului urinar. Ceaiul de echinaceea este un bun antibiotic pentru tractul uro-genital, fiind si un foarte bun dezinfectant local. In plus, infuzia linisteste durerile cauzate de infectiile urinare.

Trateaza afectiunile bucale. Antibiotic natural, fara contraindicatii, echinaceea este ideala in stimularea vindecarii abceselor sau a furunculelor. Se utilizeaza ca unguente sau cataplasme. Se face gargara cu solutie de tinctura de echinaceea sau ceai de musetel.

Lupta impotriva virusului herpex simplex. Echinaceea constituie un puternic agent antiviral care lupta impotriva virusului herpex simplex.

Vindeca ranile, eczemele si psoriazisul. Folosit extern, ceaiul de echinaceea poate trata leziunile superficiale ale pielii si poate grabi procesul de vindecare. Durerea provocata de eczeme si psoriazis poate fi ameliorata cu ceai de echinaceea.

Combate candida cronica. Echinaceea contine antioxidanti care intaresc sistemul imunitar si reduc frecventa infectiilor genitale.

Calmeaza hemoroizii. Sedentarismul sau sarcina sunt doua dintre cauzele principale ale aparitiei hemoroizilor. Extractul de echinaceea sau infuzia din echinaceea calmeaza durerile provocate de hemoroizi, prin comprese locale.

Stimuleaza digestia. Echinaceea stimuleaza apetitul, creste secretiile salivare si ajuta in procesul digestiei. In plus, diareea si enteritele pot fi tratate cu ajutorul plantei de echinaceea.