Efecte unice pentru sănătate. Creşte rezistenţa le efectele stresului

de Ziua de Cluj, 02 februarie 2017, 12:37

Este un preparat natural terapeutic unic, disponibil sub forma de suc sau sirop, avand un gust placut prin adaos de sucuri naturale (de struguri si afine).

NONI (cunoscută după denumirea latină de Morinda Citrifolia) este fructul tropical miraculos al unei plante originale din Asia, Australia şi Polinezia. La indieni, planta NONI era considerata o plantă sacră (sfântă), fiind amintită si în cronica antică sacra ca "Ashyuka" care înseamnă "viaţă lungă". Ei foloseau planta NONI drept ca o substanta de echilibrare şi stabilizator al sănătatii corpului. Pe vremea descoperitorilor dârji ale subcontinentului, ei şi-au lăsat in urma locurile de bastina, şi au pornit cu luntrele pe insule. Deşi bărcile lor erau mici sin u aveau mult loc, duceau cu ei peste tot si planta lor sacră "NONI" ca să-o cultive în noua lor ţară, ca cea mai importanta avutie a lor.

Acum mai bine de 10 ani, noni devine cunoscut in SUA ca preparat natural terapeutic unic, disponibil sub forma de suc sau sirop, avand un gust placut prin adaos de sucuri naturale (de struguri si afine). Compozitia siropului noni incredibil de bogata in substante biologic active - a atras atentia lumii intregi, aceste substante ne mai regasindu-se in nici o alta leguma sau fruct de pe glob. Astazi milioane de oameni consuma si beneficiază de secretul redescoperit al fructului NONI ce le aduce sănătate şi voie buna în viaţa lor.

Una dintre cele mai importante utilizări ale plantei Noni este tratarea şi prevenirea cancerelor. Noni îmbunătăţeşte sistemul imunitar prin substanţele sale care cresc capacitatea celulelor albe sangvine de a distruge celule canceroase. Trebuie precizat că planta conţine o substanţă numită damnachantal, care inhibă degenerarea acizilor nucleici şi distruge acizii deja degeneraţi care sunt responsabili de multiplicarea celulelor canceroase.

În cancer se recomandă utilizarea permanentă a produsului Noni fermentat. Nu se indică administrarea preparatelor de noni care conţin zahăr, miere sau amelioratori de gust, deoarece acestea intensifică aciditatea stomacului, distrugând o parte din efectele benefice ale sucului de Noni. Astfel, singurul produs corect este cel fermentat care determină şi o creştere a acizilor organici cu proprietăţi citolitice (de distrugere a celulelor canceroase).

O altă constantare medicală demnă de menţionat e aceea că noni inhibă formarea vaselor de sânge care hrănessc ţesuturile tumorale (proces numit neo-angiogeneza), având o capacitate sinergică de creştere a acţiunii citostaticelor şi a interferonului.

Prin folosirea plantelor au dezvoltat sisteme de prevenire şi vindecare naturală a bolilor, care erau benefice în mentinerea sănătăţii, şi pe care le-au numit "ayurveda" care in limba sanscrită înseamna "ştiinţa vieţii". Sistemul de vindecare "ayurveda" se practica si in zilele noastre in India, si se studiaza inclusiv in Romania.

O parte din efectele fructului Noni (Morindei Citrifolia) sunt:

- scade hipertensiunea;

- imbunatateste procesele metabolice;

- normalizeaza functiile celulare;

- este un roborant general;

- efect antialergic;

- este un bun fortifiant al sistemului imunitar, prin stimularea formarii celulelor T si B, precum si a macrofagelor si celulelor limfocitare, organismul fiind astfel capabil sa reziste imbolnavirilor.

- ofera protectie impotriva bolilor infectioase prin pronuntatul sau efect antibacterian (cu atat mai mult aceasta protectie este oferita in cazul afectiunilor gastrice, prin forma lichida a produsului, Noni sirop);

- calmeaza durerile;

- regleaza somnul;

- creste rezistenta le efectele stresului

- imbunatateste starea generala psiho-fizica;