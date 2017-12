Utile

Exfoliant pentru față şi corp. Reţete 100 % natrale făcute acasă

de Ziua de Cluj, 06 decembrie 2017, 10:24

Cumpărăm de multe ori din magazine produse exfoliante pentru corp, uitând că cel mai simplu produs de acest fel este un exfoliant natural, pe care îl putem prepara cel mai simplu la noi acasă.

Faţă

Daca zaharul si sarea sunt grozave pentru corp (cum vei vedea mai jos), ele sunt prea dure pentru pielea delicata a fetei. Amesteca, in schimb, in palma, tarate de ovaz cu ulei de argan sau ulei de neem. Pe ambele le gasesti la Plafar la aproximativ 90 de lei 100 de grame si, chiar daca par scumpe, cantitatea respectiva iti va ajunge pentru un an. Iar proprietatile lor regeneratoare, de reducere a ridurilor si a problemelor tenului, te vor face sa arati de milioane! Maseaza amestecul obtinut pe piele, cu miscari circulare, de jos in sus. Clateste-te apoi cu apa calduta si vei obtine un ten revitalizat si extrem de fin.

Corp

Amesteca ½ de cana de zahar tos sau de sare de mare cu suficient ulei de masline presat la rece sau ulei de cocos (in functie de ce preferi - ceva dulce sau ceva sarat) pentru a inmuia amestecul. Vrei sa te simti ca la spa? Adauga cateva picaturi de uleiuri esentiale (care au si beneficii aromoterapeutice, pe langa mirosul placut). Intra in cada si maseaza delicat body scrub-ul exfoliant pe tot corpul, inainte de a-l clati. Poti folosi si un strop de gel de dus, la final, daca iti simti pielea putin grasa. Daca ai pielea foarte uscata si sensibila, poti folosi scrub-ul pentru fata pe tot corpul.

Buze

Cea mai buna cale pentru a-ti asigura o aplicare perfecta a rujului (si, bineinteles, buze moi, perfecte pentru sarutat) este sa-ti exfoliezi regulat buzele. Incepe prin aplicarea unui strat gros de balsam pentru a-ti inmuia pielea. Dupa 15 minute, indeparteaza delicat excesul de balsam cu un servetel, inainte de a folosi un mix format din ½ de lingurita de zahar brun pudra, cu ¼ de lingurita de ulei presat la rece, si o picatura de suc de lamaie. Maseaza amestecul de-a lungul buzelor, cu miscari circulare. Sterge orice exces cu un prosop moale si umed.