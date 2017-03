Utile

Florile care reduc stresul, tratează durerile de cap, benefice pentru stomac

de Ziua de Cluj, 05 martie 2017, 09:43

Parfumate şi aromate, florile de salcâm pot fi folosite pe post de „medicament".

Cand "înnebunesc salcâmii" este cel mai bun moment pentru a le culege aceste flori si pentru a le folosi cu succes in tratamentele naturiste ale afectiunilor digestive si respiratorii, dar si pentru durerile de cap de origine necunoscuta. Florile se folosesc sub forma de pulbere, ceai de salcam, tinctura sau vin de salcâm.

Conţin flavonoide, glucozide, tanin şi uleiuri esenţiale, substanţe care au efect benefic asupra organismului.

Preparatele obţinute din flori de salcâm au acţiune sedativă şi antispastică la nivelul musculaturii netede gastrice. De aceea, se folosesc în dureri abdominale, în gastrite hiperacide, în boala de reflux şi în ulcerul duodenal. De asemenea, florile de salcâm au acţiune sedativă la nivelul sistemului nervos central, reduc nivelul stresului, efect deosebit de benefic în cazul gastritelor şi ulcerelor declanşate de stres. Ca pansament gastric, se utilizează florile de salcâm, sub formă de pulbere sau de flori mărunţite, care se administrează pe stomacul gol, câte o linguriţă rasă de trei-patru ori pe zi. Se pot folosi amestecuri de plante pentru accentuarea efectului antispastic şi alcalinizant: salcâm, zmeur, lemn-dulce, dud şi muşeţel.

De asemenea, se stie despre efectul benefic al florilor de salcam asupra persoanelor "cu nervii la pamant", asupra celor meteosensibile, in cazurile de depresie si a starilor numite "astenie de primavara", o stare greu de definit, specifica nu numai femeilor tinere, ci si celor trecute de prima tinerete.

O cană cu ceai de salcâm băută înainte de a merge la culcare cu o oră-două vă asigură un somn liniştit. Florile de salcâm acţionează asupra sistemului nervos, având capacitatea de a calma.

Tot aceste flori parfumate reduc excitabilitatea nervoasă, de aceea se recomandă împotriva durerilor puternice de cap. Infuzia combinată, câte un litru pe zi, îndulcită cu miere, este un remediu excelent în cefalee şi stări de greaţă care se agravează la stimulii sonori şi auditivi.

O cană cu macerat din flori de salcâm, consumată zilnic, vă ajută să calmaţi o parte dintre simptomele proprii afecţiunilor digestive. Se prepară un macerat: 200 ml de apă în care se adaugă o lingură şi jumătate cu flori de salcâm.

Se lasă la macerat de seara până dimineaţa, când se bea pe stomacul gol. Acest preparat este recomandat persoanelor suferinde de ulcer, gastrită, reflux gastro-esofagian, crampe abdominale şi indigestii după mesele copioase cu alimente grase.

Florile de salcam au efect sedativ

Florile de salcam calmeaza tusea si au efect usor sedativ, linistind starile de nervozitate si iritabilitate. In bolile de stomac, gastrita si ulcer gastric ori duodenal, florile de salcam actioneaza ca un adevarat pansament. Se face o cura de macar o luna, in care zilnic se ia cate o lingurita de pulbere de flori inainte de fiecare masa.

Pulberea se obtine macinand florile bine uscate in rasnita de cafea. Se pastreaza la rece, in borcane bine inchise, dar nu mai mult de doua saptamani, perioada dupa care isi pierde din proprietati.

Infuzia din flori de salcâm

Infuzia din flori de salcam se prepara turnand 200 ml de apa fiarta peste o lingurita de planta uscata. Se acopera vasul pentru zece minute, apoi se strecoara, iar lichidul obtinut se bea in trei reprize, dupa mesele principale.

Infuzia combinata se recomanda, mai ales, in caz de dureri de cap foarte puternice, deoarece florile de salcam au darul de a reduce excitabilitatea nervoasa. Se prepara din trei - patru linguri de flori maruntite, puse la macerat intr-o jumatate de litru de apa, pentru 10 ore, de seara pana dimineata.

Se filtreaza, iar lichidul rezultat se lasa deoparte. Planta ramasa dupa filtrare se fierbe cinci minute intr-o jumatate de litru de apa. Dupa racire, se filtreaza si se amesteca cu lichidul ramas de la macerat, in felul acesta obtinandu-se cam un litru de ceai.

Infuzia caldă de flori de salcâm, indulcita cu miere, cate un litru pe zi, calmeaza accesele de tuse, durerile de piept si febra, avand proprietati emoliente, antiiritative si expectorante.

Florile de salcam, eficiente impotriva insomniei

Daca suferi de insomnie sau ai un somn agitat si nu reusesti sa te odihnesti in timpul noptii, poti combate aceste stari neplacute cu ajutorul florilor de salcam. In fiecare seara, inainte de a merge la culcare, este bine sa bei o cana cu ceai de flori de salcam. Acesta va actiona asupra sistemului nervos si te va ajuta sa te relaxezi si sa te odihnesti.

Florile de salcam trateaza afectiunile genitale

In cazul in care te confrunti cu afectiuni genitale, precum vaginita sau candidoza, este bine sa faci bai de sezut cu tinctura de salcam. Aceasta se adauga in apa, iar tratamentul trebuie urmat cateva zile la rand, pana cand afectiunea se vindeca sau se amelioreaza.

Florile de salcam, benefice pentru stomac

Afectiunile digestive creeaza un adevarat disconfort, insa cu florile de salcam poti trata eficient simptomele suparatoare. Pentru ulcer, gastrita, crampe abdominale sau indigestii, este bine sa consumi zilnic ceai din flori de salcam sau sa prepari un macerat din flori si sa-l consumi de 2 ori pe zi, dimineata si seara. Pentru macerat, ai nevoie de o cana cu apa, in care adaugi o lingurita si jumatate de flori de salcam. Amestecul se lasa la odihnit cel putin 12 ore, apoi se bea in 2 reprize, pe stomacul gol.

Florile de salcam, un antidepresiv de primavara

Atacurile de panica, depresiile si starile anxioase pot fi amelioarate cu ajutorul florilor de salcam. Terapia cu flori de salcam presupune sa te plimbi cateva minute in fiecare zi printr-o zona cu salcami infloriti si sa mirosi parfumatele inflorescente albe.

Florile de salcam trateaza tusea

Daca primavara te confrunti cu o raceala de sezon sau pur si simplu ai un acces prelungit de tuse, poti recurge la leacuri babesti si ieftine, cum ar fi florile de salcam. Ceaiul cald din flori de salcam, indulcit cu miere, amelioreaza febra, tusea si durerile in gat, deoarece are o actiune expectoranta si antiiritativa.

Florile de salcam alunga migrenele si astenia de primavara

Nimic nu este mai neplacut decat sa te apuce o durere de cap insuportabila exact atunci cand lucrezi sau incerci sa te simti bine in compania prietenilor. Infuzia de flori de salcam are efecte calmante si poate ameliora migrenele.

De asemenea, florile de salcam pot alunga astenia de primavara, starile de oboseala continua sau starile de irascibilitate.