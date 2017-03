Utile

Fructul exotic ce întăreşte memoria şi alungă oboseala

de Ziua de Cluj, 07 martie 2017, 11:12

Puţin cunoscut la noi în ţară, acest fruct exotic poate fi numit o adevărată fântână a tinereţii, dar şi un aliat de neînvins împotriva kilogramelor în plus. Planta este originară din jungla amazoniană, iar triburile de indieni credeau că are efecte supranaturale.

Guarana (Paullinia cupana) este o planta originara din jungla amazoniana, despre care triburile de indieni credeau ca are efecte supranaturale. Acestia foloseau zilnic semintele de guarana crezand ca-si vor prelungi viata. Mai exact, le prajeau si le amestecau cu faina de manioc, iar din pasta obtinuta faceau suluri pe care le lasau sa se intareasca. Atunci cand simteau ca au nevoie de o bautura intaritoare, radeau un pic din pasta facuta sul si dizolvau in apa, pudra rezultata.

Planta, sub forma unei liane, are frunze, seminte si face flori galbene sub forma de ciorchini. Dintre toate componentele plantei, semintele sunt cele cu cel mai mare continut substante nutritive esentiale pentru organism. Indienii amazonieni numeau guarana "elixirul vietii", datorita puterilor miraculoase pe care le are asupra sanatatii organismului si longevitatii.

Îmbunatateste capacitatea de concentrare si memoria - Suplimentele alimentare pe baza de guarana pot fi folosite de oamnii care lucreaza in schimburi, manageri, studenti inainte de examene, adica de toate persoanele care au nevoie de un tonifiant. Este recomandat pe perioadele de activitate psihica intensa si de concentrare maxima si ajuta si la eliminarea durerilor de cap si asigura pofta de viata si energie pentru un timp indelungat.

Scade pofta de mancare - Guarana mai este indicata si in timpul curelor de slabire, pentru persoanele care sufera de obezitate si celulita, deoarece este un supliment nutritiv care scade pofta de mancare. Pentru a avea efect trebuie sa fie luate inainte de mese, de 3 ori pe zi. Important de retinut este faptul ca nu se consuma concomitent cu alte produse care contin cafeina, ca de exemplu cola, ciocolata, ceai negru sau cafea.

Inlatura oboseala - Guarana influenteaza metabolismul tesutului nervos, suprima senzatia de oboseala, de epuizare si de foame si ajuta la inlaturarea acidului lactic din muschi, sporind in felul acesta randamentul fizic si psihic.