Utile

Hrean cu miere: vindecă răceala şi afecţiunile respiratorii + alte beneficii pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 01 decembrie 2017, 09:36

Se amestecă 10 linguri de hrean ras fin cu 30 de linguri de miere. Se folosește un borcan cu închidere ermetică. Se lasă la macerat 3-4 zile, apoi se poate administra. De la primele simptome, se iau câte 1-2 lingurițe de macerat, de 4 ori pe zi.

Publicitate

Hreanul cu miere...

1. ...intareste sistemul imunitar. Daca ti se pare ca in ultima perioada ai racit des, este clar ca sistemul tau imunitar are nevoie de intariri. Apeleaza la ajutorul acestui mix cu proprietati terapeutice si in doar cateva zile te vei simti mai bine.

2. ...are efect energizant. Nu doar cafeaua si ceaiul verde se numara printre cele mai bune energizante, ci si hreanul cu miere. Nu trebuie decat sa iti incepi ziua cu o lingurita cu miere si cateva grame de hrean ras. Astfel vei fi pregatita sa faci fata tuturor provocarilor de peste zi.

3. ...actioneaza ca un tonic cardiac. Previne instalarea bolilor de inima cu ajutorul hreanului cu miere. Este recomandat sa amesteci o lingura de hrean dat pe razatoare cu o lingura de miere. Ia doua lingurite pe zi din acest amestec. Urmeaza cura timp de o luna de zile, apoi ia o pauza si revino la ea dupa doua luni.

4. ...stimuleaza circulatia sanguina. Acest remediu naturist iti imbunatateste circulatia sangelui, avand efecte benefice chiar si asupra celei periferice. El echilibreaza tensiunea arteriala si previne formarea cheagurilor de sange.

5. ...trateaza afectiunile respiratorii. Scapa de tuse, bronsita si diferite infectii ale sinusurilor cu hrean cu miere. In plus, cu ajutorul acestui remediu poti sa tii sub control si astmul. Ia o lingurita de miere cu hrean pe stomacul gol, inainte de mesele principale. Acest remediu are efecte antibiotice si expectorante puternice.