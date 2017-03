Utile

Iarba vindecătoare încă de acum 5.000 de ani. Ce tratează

de Ziua de Cluj, 03 martie 2017, 10:30

Folosit de egipteni încă de acum 5000 de ani pentru a-şi menţine sănătatea organismului, acest elixir nu numai că curăţă organismul de toxine, dar ţine bolile la distanţă şi oferă energie.

Sucul de iarbă de grâu, deşi adorat în antichitate, a ajuns să fie consumat pe scară largă abia prin anii '30, în urma rezultatelor unor experimente întreprinse pentru a populariza planta.

Beneficiile consumului său sunt multiple, fiind una dintre cele mai bogate surse de clorofilă şi având puternice efecte detoxifiante şi antiseptice.Mai jos puteţi vedea care sunt cele mai importante proprietăţi ale sale:

1. Clorofila se poate extrage din multe plante, insa iarba de grau este superioara, deoarece s-a descoperit ca are peste 100 de elemente de care omul are nevoie. Daca este crescuta in pamant bun, fara chimicale, absoarbe 92 din cele 102 minerale aflate in pamant.

2. Puternic detoxifiant al ficatului. Enzimele si amino acizii prezenti in sucul de grau ne pot proteja de carginogene mai mult decat orice medicament aflat in lume. Intaresc celulele, detoxifica ficatul si cursul sangelui, neutralizeaza chimic orice mediu poluant din corpul nostru intalnit in calea lui.

3. Lupta impotriva tumorilor si neutralizeaza tumorile.

4. Transforma corpul nostru intr-un mediu alcalin, in care boala nu se poate dezvolta. Abudenta de minerale alcaline elimina mediul foarte acid din corpul nostru.

5. Contine toate mineralele de care omul are nevoie si vitamine, A, complexul de vit. B, C, E and K.

6. Reduce presiunea arteriala, dilatand in tranzitul lui caile prin care sangele circula.

7. Stimuleaza glanda tiroida controland obezitatea si tot ce tine de functia acestei glande.

8. Dubleaza celulele rosii doar printr-o simpla baie de suc de grau. Dr. Bernard Jensen a facut unh experiment în care sustine ca nimic din lume nu poate ajuta la construirea sangelui asa cum face sucul de grau sau sucurile din frunze verzi.

9. Clismele cu suc verde sunt extrem de indicate, si in caz de boala ajuta la curatirea rapida de toxine aflate in intestinul gros de ani de zile, care de fapt si una dintre cauzele principale a multor boli de care suferim.

10. In Jurnalul American de Chirurgie (1940), Dr. Benjamin Gruskin, recomanda clorofila pentru beneficiile sale antiseptice. Articolul sugera ca clinica lui folosea sucul de grau pentru: inflamatii ale urechii, neutralizarea infectiilor de gen strep, vindecarea ranilor adanci, vindecarea sinuzitei cronice, reducerea venelor varicoase vindecarea si a ulcerele de picioare, eliminarea raei, vindecarea inflamatilor de cervix uterin, distrugerea infectiilor vaginale, etc. Se precizeaza ca un mare ajutor il constituie si indreptarea dietei.

11. Sucul de grau este foarte benefic pentru orice boala a sangelui.

12. Sucul de grau este recomandat diabeticilor chiar daca este foarte dulce si are efecte inverse, miscorand zaharul din sange si regland imediat glicemia.