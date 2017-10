Utile

Idei de cină fără calorii

de Ziua de Cluj, 15 octombrie 2017, 20:03

Cina poate provoca creşterea în greutate şi de aceea multe persoane sar peste ea. Însă, dacă pregăteşti o gustare sănătoasă, gustoasă şi cu puţine calorii, corpul tău va avea timp să le ardă înainte de culcare!

Salata cu pui, broccoli si seminte de susan



Cand vine vorba de salate, combinatiile sunt nenumarate. O reteta foarte inspirata este cea cu pui si broccoli. Amesteca intr-un vas un piept de pui fiert sau fript, tocat bucati mai mari, adauga un morcov tocat cum iti place, o ceapa verde sau una rosie uscata, cateva rosii cherry taiate jumatati, un catel de usturoi tocat foarte fin, o lingurita de seminte de susan, o lingura ulei de masline, o lingurita de sos chilli dulce sau o lingura de otet balsamic, cateva buchetele de broccoli, prepatate in prealabil la aburi, stropite bine cu lamaie. Adauga suc de lamaie daca vrei salata mai acrisoara. De asemenea, nu uita de sare si piper.



Aceasta salata are avantajul ca poate fi preparata si calda, doar trebuie sa fierbi legumele, nu foarte mult, ci cat sa fie crocante, sa adaugi peste ele ceapa si usturoiul, calite in prealabil in putin in ulei, apoi sa le amesteci cu carnea, fiarta sau fripta si ea in prealabil, si sa adaugi, dupa ce le-ai luat de pe foc, sucul de lamaie si condimentele.

Pui inabusit cu sos de lamaie si ciuperci

Pe langa faptul ca nu ingrasa, este foarte delicioasa si o sa fie apreciata de toata familia.

Ingrediente:

- 2 linguri de ulei de masline;

- 4 piepti de pui dezosati;

- sare si piper;

- sucul de la 2 lamai;

- 200 de grame de ciuperci taiate in sferturi;

- o jumatate de cana de bulion;

- 5-6 fire de ceapa tocate marunt;

- 1 lingura cimbru.

Mod de preparare:

Se rumenesc pieptii de pui in uleiul de masline. Presarati sare si piper cat va place, dupa care adaugati sucul de la lamai, ciupercile si bulionul. Acoperiti si lasati sa fiarba la foc mic vreo 20 de minute, cu capacul pus. Mai adaugati bulion daca e nevoie. In momentul in care a inceput sa scada, adaugati cimbrul si ceapa verde. Mai lasati sa fiarba cateva minute si gata. Pentru culoare puteti sa ornati cu patrunjel.

Acest fel de mancare se serveste cu legume fierte, orez sau salata.

Somon cu usturoi si lamaie

Ingrediente necesare pentru somon cu usturoi si lamaie:

3 fileuri de somon

3-4 catei de usturoi mai mari

patrunjel verde (eu am avut uscat)

putin cimbru

sare

piper

6 felii de lamaie

ulei.

Mod de preparare somon cu usturoi si lamaie:

Se unge tava cu ulei, se aseaza frumos fileurile de somon spalate bine apoi se sareaza, se pipereaza, se adauga cimbru, patrunjel, usturoiul pisat iar deasupra cate 2 felii de lamaie. Deasupra tavii se pune o folie de aluminiu si se introduce in cuptor la foc potrivit 20 de minute, dupa care se da deoparte folia si se mai lasa cateva minute sa se rumeneasca bine pestele.

Merge numai bine cu acest risotto.