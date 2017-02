Utile

Infecţiile urinare: 7 plante minune pentru tratarea lor

de Ziua de Cluj, 13 februarie 2017, 09:42

Una dintre marile neplaceri ale sezonului rece este infectia urinara. Iata cateva plante care te ajuta in tratarea acesteia.

1. Merisorul

Merisorul este de departe cea mai eficienta planta imporiva infectiilor urinare, deoarece contine vitamine din complexul B si vitaminele A, C si E care cresc aciditatea urinei. Una dintre principalele cauze ale aparitiei infectiilor urinare o reprezinta bacteria E. coli, insa aceasta se dezvolta foarte greu si chiar este anihilata de mediile acide.

Poti consuma ceai de merisoare sau decoct de merisoare pentru a combate infectiile urninare de toamna.

2. Papadia

Papadia este o planta salbatica pe care o poti folosi cu incredere in cazul in care te confrunti cu infectii urinare. Studiile arata ca ceaiul de papadie poate contribui la eliminarea sarurilor din organism si la curatarea tractului urinar.

3. Socul

Vara, socul este ideal pentru prepararea celebrei bauturi racoritoare de casa, insa toamna este recomandat pentru prepararea ceaiurilor tamaduitoare. Florile de soc au un efect antiseptic si diuretic si curata tractul urinar astfel incat sa scapi rapid de nesuferita infectie. Pentru efecte rapide, ar trebui sa consumi 3-4 cani de ceai de soc pe zi.

4. Coada-calului

Coada-calului este o alta planta benefica in tratarea infectiilor urinare sau a altor probleme renale ori ale vezicii urinare. Desi este un tratament eficient in infectii, coada-calului poate provoca o scadere a zaharului din sange, de aceea este indicat sa intrebi un medic sau un farmacist care este doza potrivita pentru tine.

5. Afinele

Afinele sunt fructe de padure benefice in diferite afectiuni ale organismului, printre care si infectii urinare. Daca vrei sa-ti tratezi aceste probleme, trebuie sa bei suc de afine. Acesta impiedica dezvoltarea bacteriilor care nu sunt benefice si contribuie la eliminarea lor din organism.

6. Uva ursi

Uva ursi este o planta cunoscuta in popor pentru actiunea ei tamaduitoare in caz de infectii urinare. Tratamentul cu uva ursi nu ar trebui sa dureze mai mult de cateva zile, deoarece pot aparea efecte secundare in cazul utilizarii prelungite. Din nou, consultarea farmacistului sau a unui medic in legatura cu aceasta planta benefica in caz de infectii urinare este cea mai buna modalitate de a fi sigura ca tratamentul iti este de folos.

7. Urzica alba

Nu in ultimul rand, daca ai o infectie urinara, o poti trata cu urzica alba. Aceasta planta are un efect tonic si astringent si combate eficient bacteriile daunatoare. Pentru a avea rezultate rapide, trebuie sa consumi 3-4 cani de ceai pe zi.