Întrebări şi răspunsuri înainte de a achiziţiona cititoare de coduri de bare

de Ziua de Cluj, 24 iulie 2017, 10:18

Tehnologiile avansează într-un ritm atât de alert încât, cu greu ne putem da seama de schimbările care se produc treptat în viaţa fiecăruia dintre noi.

Avansările tehnologice din mai toate domeniile de activitate aduc noi schimbări benefice lumii în care trăim şi implicit nouă, astfel ca acest aspect ar trebui să fie un motiv îmbucurător pentru fiecare individ în parte.

Comerţul modern şi cu precădere cel online, s-a dezvoltat şi el simţitor în ultimul deceniu, Internetul devenind astfel o parte integrată a vieţii noastre de zi cu zi din acest punct de vedere. Numărul magazinelor online a crescut simţitor pe fondul acestor avansări, astfel că se poate afirma faptul ca ne îndreptăm încet dar sigur înspre un comerţ aproape exclusiv online.

În condiţiile date, magazinele fizice sunt puse în situaţia de a cauta soluţii rapide şi eficiente pentru a putea concura in mod direct cu magazinele online si cu numarul mare de avantaje pe care acestea le aduc utilizatorilor. Chiar si in conditiile date, magazinele mici si mari din lume inca se confrunta cu un volum urias de clienti, astfel ca, necesitatea unor cititoare de coduri de bare moderne a fost un aspect care a prins din ce in ce mai mult contur.

Cititoarele de coduri de bare, desi nu sunt tehnologii tocmai noi, au devenit pentru comertul modern un strict indispensabil, indiferent de volumul de clienti. Am analizat mai multe siteuri care comercializeaza aceste produse si ne-am oprit la Smart Id Dymanics care detine site-ul Idmag.ro , iar in cadrul acestui magazin am descoperit categoria Cititoare coduri de bare .

Aici am gasit cititoare de coduri de bare de la cei mai renumiti producatori din domeniu, printre care reamintim: APC, APG Cash Drawer, Citizen, Baracoda, Datamax-O'Neil, Cognex, Datalogic, Elo TouchSystems, Glancetron, Hoeft & Wessel, HP, IBM, Janam, Logic Controls, Honeywell, Epson, Getac, Mindeo, Pioneer POS, Panasonic, Opticon, Printronix, Promag, Psion, Star Micronics Europe, Xplore Technologies, Zebra, Unitech, Wincor Nixdorf.

De ce sunt importante cititoarele de coduri de bare?

Aproape orice produs pe care îl regăsim într-un magazin sau un supermarket, are pe ambalajul sau si un cod de bare care contine o serie de informatii vitale despre produsul in cauza si acestea pot fi descifrate numai prin intermediul cititoarelor de coduri de bare. Aceste mici dispozitive, care pot fi fixe sau mobile, pot descifra cu succes o varietate de coduri de bare, in functie de tehnologiile de citire de care dispun. Un cititor de coduri de bare modern poate descifra coduri de tip 1D, 2D, precum si QR codes de la o distanta destul de mare, ceea ce le transforma in niste dispozitive foarte eficiente pentru conditiile care se impun astazi in cadrul comertului modern.

O definiţie pe care am gasit-o tot pe siteul Idmag.ro este: „Cititoarele coduri de bare comercializate de IDMag raspund nevoilor comerciantilor cu amanuntul, a lucratorilor din logistica si transporturi, HoReCa, a diferitelor procese din productie, satisfacand pe deplin cererea de piata cu performante remarcabile de citire pe aproape toate codurile dec bare la un pret accesibil. "

Sunt eficiente cititoarele de coduri de bare?

Simpla scanare a codurilor însă nu reprezintă marele avantaj al acestor dispozitive, ci mai degraba acesta rezulta din operativitatea si eficienta de care avem parte atunci cand alegem sa le utilizam in intreprinderile pe care le administram. Codurile de bare permit o inregistrare rapida si exacta a informatiei, astfel ca, procesarea si identificarea lor se poate face foarte reprede prin intermediul acestor dispozitive, ceea ce duce la o eficienta si o operativitate mult mai mare.

Cum se pot reduce cheltuielile prin utilizarea unor cititoare de coduri de bare?

Nu de putine ori pot aparea numeroase costuri neasteptate datorate unor erori de introducere a datelor manuale. Pe termen lung, acest lucru poate deveni o sursa semnificativa a cresterii costurilor dar si una generatoare de diverse alte probleme care implica de asemenea costuri. Prin utilizarea unui cititor de coduri de bare, numarul acestor erori poate fi redus considerabil, astfel ca si cheltuielile inutile vor scadea semnificativ.

Pe lângă toate aceste avantaje, cititoarele de coduri de bare moderne sunt foarte simplu de folosit de către orice angajat şi în plus, acestea pot fi folosite şi în cadrul proceselor de inventariere al stocurilor, alături de aplicaţii special create în acest sens.