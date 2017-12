Utile

La ce e bun ceaiul de muşeţel? Beneficii umitoare pentru uz intern şi extern

de Ziua de Cluj, 19 decembrie 2017, 10:55

Proprietăţile binefacătoare ale ceaiului de musetel sunt cunoscute încă din antichitate. Egiptenii dădeau musetelul drept ofrandă Soarelui şi il venerau mai mult decât orice altă plantă datorită calităţilor sale medicinale.

Ceaiul de musetel - uz intern

O ceasca de ceai pe zi trateaza nervozitatea, anxietatea, alunga stresul si calmeaza somnul.

Alte beneficii si indicatii ale ceaiului de musetel:

Calmeaza durerile de stomac;

Actiune calmanta in sindromul de colon iriabil;

Util in raceli si alte infectii, cum ar fi cele urinare - efect antibacterian si antiinflamator usor;

Scade usor colesterolul rau din sange;

Hidrateaza si calmeaza mucoasele digestive, fiind recomandat in diaree sau chiar in constipatie, regland functiile intestinale;

Calmeaza durerile din gastrita, ulcer, colita;

Combate balonarea.

Ceaiul de musetel: uz extern

Aplicat la nivelul pielii sau folosit in spalaturi si bai, ceaiul de musetel are efect antibacterian, antifungic, antiinflamator, calmant si cicatrizant.

-Ceaiul de musetel se poate folosi in comprese pentru curatarea ranilor, inmuierea plagilor, a crustelor, pentru ochii umflati. In spalaturi poate fi utilizat in otite, clatirea gurii sau in baile de sezut pentru calmarea durerilor hemoroidale sau tratarea infectiilor vaginale (calmarea mancarimilor din zona genitala care apar in candidoza vaginala si alte vaginite).